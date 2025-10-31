Θεσσαλονίκη: Συναινούν στην έκδοσή τους στην Κύπρο οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία στη Λεμεσό

Σύμφωνα με τα κυπριακά διωκτικά έγγραφα, κατηγορούνται για «φόνο εκ προμελέτης», πράξη που τελέστηκε στις 17 Οκτωβρίου, στη Λεμεσό.

Ο Σταύρος Δημοσθένους.
Συναινούν στην έκδοσή τους στην Κύπρο, όπου διώκονται για την υπόθεση δολοφονίας 49χρονου Κύπριου επιχειρηματία, οι δύο 28χρονοι που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη σε εκτέλεση ισάριθμων ευρωπαϊκών ενταλμάτων.

Οι δύο κατηγορούμενοι, ομογενείς από τη Γεωργία και ξαδέλφια μεταξύ τους, οδηγήθηκαν νωρίτερα στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης (Τμήμα Εκδόσεων). Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής λειτουργού συναίνεσαν στην έκδοσή τους στην Κύπρο, όπως αναφέρουν πληροφορίες.

Υπό αυτές τις συνθήκες παραμένουν υπό κράτηση και το επόμενο διάστημα θα δρομολογηθεί η παράδοσή τους από τις ελληνικές στις κυπριακές Αρχές.

Οι δύο 28χρονοι διέμεναν μόνιμα στην Κύπρο και μετά το έγκλημα φαίνεται πως διέφυγαν στη Θεσσαλονίκη, όπου ζουν συγγενικά τους πρόσωπα. Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν το προηγούμενο 24ωρο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

*Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

