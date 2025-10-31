Θεσσαλονίκη: Ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού σε ψιλικατζίδικο

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη στην ευρύτερη περιοχή εξαπέλυσε η Αστυνομία

Θεσσαλονίκη: Ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού σε ψιλικατζίδικο
Ληστεία με την απειλή μαχαιριού σημειώθηκε στις 4:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/10) σε ψιλικατζίδικο σε περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, δύο δράστες εισέβαλλαν στο ψιλικατζίδικο και απείλησαν τον υπάλληλο με μαχαίρι, όταν αυτός τους έδωσε ένα χρηματικό ποσό, τράπηκαν σε φυγή, σύμφωνα με το thestival.gr.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, η οποία προσήγαγε ένα άτομο ενώ έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη στην ευρύτερη περιοχή.

