Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο ντελαπάρισε στη μέση του δρόμου – Δείτε βίντεο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (31/10) στην οδό Αγίων Πάντων, στη Θεσσαλονίκη. Αυτοκίνητο ανετράπη στη μέση του δρόμου, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο, όπως φαίνεται και στα πλάνα.

Ο οδηγός, νεαρής ηλικίας, κατάφερε να απεγκλωβιστεί σώος από το όχημα, χωρίς να τραυματιστεί. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο νεαρός προσπάθησε να στρίψει αλλά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να διερευνήσουν τα αίτια του ατυχήματος. Ο οδηγός έδωσε κατάθεση στις Αρχές, ενώ, δεν υπήρχαν άλλοι επιβάτες στο όχημα.