Επεισοδιακή σύλληψη Ιρακινού διαρρήκτη στη Θεσσαλονίκη: Επικίνδυνοι ελιγμοί με κλεμμένη μοτοσικλέτα

Ο 24χρονος δράστης είχε διαρρήξει μαζί με συνεργό δύο φαρμακεία και ένα σούπερ μάρκετ

Επεισοδιακή σύλληψη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/10) στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 24χρονο Ιρακινό, ο οποίος νωρίτερα διέρρηξε καταστήματα μαζί με ένα ακόμα άτομο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 24χρονος εντοπίσθηκε στην περιοχή της Πολίχνης, να οδηγεί μαζί με συνεργό του δίκυκλη μοτοσικλέτα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή τις προηγούμενες ημέρες. Σε σήμα στάσης των αστυνομικών εκείνος όχι μόνο υπάκουσε αλλά ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Τελικά όμως δεν τα κατάφερε, σύμφωνα με το thestival.gr, καθώς προσέκρουσε στο υπηρεσιακό όχημα και σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης του πέρασαν χειροπέδες.

Όπως προέκυψε από την περαιτέρω έρευνα της ΕΛΑΣ, οι δράστες λίγο νωρίτερα διέρρηξαν στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, 2 φαρμακεία και 1 σούπερ μάρκετ, ενώ αποπειράθηκαν να διαρρήξουν κοσμηματοπωλείο, αφαιρώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 352 ευρώ, 1 ρολόι χειρός και 2 ηλεκτρονικές συσκευές.

Στην κατοχή του 24χρονου, ο οποίος στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικά δισκία, χρηματικό ποσό και τα αφαιρεθέντα αντικείμενα, τα οποία θα αποδοθούν στους ιδιοκτήτες τους.

Σε βάρος του 24χρονου σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης-Συκεών για διακεκριμένες κλοπές, απείθεια, παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως.

