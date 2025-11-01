ΕΔΕ για τους αστυνομικούς που έσπασαν καταστήματα και πέταξαν χημικά σε θαμώνες στα Εξάρχεια

Η Ελληνική Αστυνομία διεξαγάγει Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το χθεσινοβραδινό (31/10) περιστατικό με δύναμη των ΜΑΤ που έκανε έφοδο σε μαγαζιά εστίασης στα Εξάρχεια, προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές και επιτέθηκε με χημικά και χειροβομβίδες κρότου – λάμψης, όπως αποτυπώνεται και σε φωτογραφίες και βίντεο που κάνουν τον «γύρο» του διαδικτύου, τις τελευταίες ώρες.

Οι ένστολοι δεν δίστασαν να χτυπήσουν μέχρι και νεαρό ΑμεΑ, ο οποίος φορά προσθετικό μέλος, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται στην επίσημη ενημέρωση ότι «από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης εξωτερικά καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Εξάρχεια, μετά τη λήξη της χθεσινής συγκέντρωσης».

Όλα συνέβησαν στον απόηχο των χθεσινοβραδινών επεισοδίων μετά το τέλος πορείας αντιεξουσιαστών για τον Κυριάκο Ξυμητήρη, που είχε σκοτωθεί πριν από έναν χρόνο, ενώ συναρμολογούσε βόμβα σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Μετά την ολοκλήρωση της πορείας-μνημόσυνο για τον αναρχικό Κυριάκο Ξυμητήρη διμοιρίες των ΜΑΤ βρέθηκαν για άλλη μια φορά στα #εξαρχεια και επιτέθηκαν ακόμα και σε απλό κόσμο στις καφετέριες με χημικά και κρότου λάμψεις, ένας εκ των οποίων ήταν ΑμεΑ με πρόσθετο μέλος#antireport pic.twitter.com/FZV7xAKOyN — Alex (@ZmpAlex) October 31, 2025

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις, που βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμμανουήλ Μπενάκη, με καδρόνια και φωτοβολίδες.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκαν 4 αστυνομικοί, ενώ, συνελήφθησαν 5 άτομα.

