Σε εξέλιξη πειθαρχικός έλεγχος από την ΕΛΑΣ για την ένταση σε καφετέρια στα Εξάρχεια
Πέντε άνθρωποι συνελήφθησαν στον απόηχο σοβαρών επεισοδίων έπειτα από πορεία αντιεξουσιαστών, στα Εξάρχεια – Αστυνομικοί έκαναν επέμβαση και σε καφετέριες / μπαρ της περιοχής, όπως καταγγέλλουν αυτόπτες μάρτυρες, με την ΕΛΑΣ να διεξαγάγει πειθαρχικό έλεγχο για το περιστατικό
Σε εξέλιξη είναι από το πρωί (01/11) πειθαρχικός έλεγχος για τα έκτροπα δύναμης των ΜΑΤ στα Εξάρχεια, στον απόηχο των χθεσινοβραδινών επεισοδίων μετά το τέλος πορείας αντιεξουσιαστών για τον Κυριάκο Ξυμητήρη, που είχε σκοτωθεί πριν από έναν χρόνο, ενώ συναρμολογούσε βόμβα σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.
Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, άνδρες των ΜΑΤ φαίνονται να χρησιμοποιούν βία, να επιτίθενται με χημικά και χειροβομβίδες κρότου – λάμψης και να προκαλούν υλικές ζημιές σε μαγαζιά εστίασης της περιοχής, ενώ, δεν διστάζουν να χτυπήσουν μέχρι και νεαρό ΑμεΑ, ο οποίος φορά προσθετικό μέλος.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικές δυνάμεις, που βρίσκονταν στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου και Εμμανουήλ Μπενάκη, με καδρόνια και φωτοβολίδες.
Κατά την διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκαν 4 αστυνομικοί, ενώ, συνελήφθησαν 5 άτομα.