Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε η 17χρονη που είχε εξαφανιστεί το βράδυ της Παρασκευής
Το 17χρονο κορίτσι εντοπίστηκε έπειτα από τηλεφώνημα που πραγματοποίησε σε πρόσωπο της οικογένειάς της
Αίσιο τέλος είχε η περίπτωση εξαφάνισης 17χρονης από τη Θεσσαλονίκη. Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης το μεσημέρι του Σαββάτου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της.
Η Αστυνομία έκανε το έργο της και κατάφερε να εντοπίσει την νεαρή στην περιοχή της Κατερίνης.
Το 17χρονο κορίτσι εντοπίστηκε έπειτα από τηλεφώνημα που πραγματοποίησε σε πρόσωπο της οικογένειάς της.
Η ανήλικη μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη και παραδόθηκε στους οικείους της.
