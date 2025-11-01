Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε η 17χρονη που είχε εξαφανιστεί το βράδυ της Παρασκευής

Αίσιο τέλος είχε η περίπτωση εξαφάνισης 17χρονης από τη Θεσσαλονίκη. Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης το μεσημέρι του Σαββάτου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της.

Η Αστυνομία έκανε το έργο της και κατάφερε να εντοπίσει την νεαρή στην περιοχή της Κατερίνης.

Το 17χρονο κορίτσι εντοπίστηκε έπειτα από τηλεφώνημα που πραγματοποίησε σε πρόσωπο της οικογένειάς της.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη και παραδόθηκε στους οικείους της.

