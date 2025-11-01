Καιρός αύριο: Φθινοπωρινό το σκηνικό - Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Καιρός αύριο: Φθινοπωρινό το σκηνικό - Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες
Φθινοπωρινό θα είναι αύριο Κυριακή το σκηνικό του καιρού στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα, αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία στα βόρεια θα πυκνώσουν.

Στιις υπόλοιπες περιοχές παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη και βαθμιαία στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και πιθανώς στην περιοχή των Κυθήρων.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις στην Αττική με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μέχρι νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν με περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 10 και 21 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Aραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα ανατολικά θαλάσσια τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Στα νότια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο νότιο Ιόνιο τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν με τοπικές βροχές από το απόγευμα.

Άνεμοι: Από ανατολικές και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα νότια. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων τις πρώτες πρωινές ώρες στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη και βαθμιαία βελτίωση.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Aραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

