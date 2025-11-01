Καλαμάτα: Μεμονωμένη στιγμή, λέει ο γιος του 76χρονου για την επίθεση του ροτβάιλερ

Μέσω ανάρτησης στα social media, ο γιος του 76χρονου που δέχθηκε σκληρή επίθεση από τον σκύλο του, τονίζει πως επρόκειτο για μια μεμονωμένη στιγμή, ενώ γνωστοποιεί πως ο πατέρας του δεν υπέστη καμιά σοβαρή βλάβη σε ζωτικά όργανα. Ο ίδιος χαρακτηρίζει το ροτβάιλερ φιλικό, ενώ αναφέρει πως στο παρελθόν ο σκύλος δεν είχε επιδείξει ποτέ επιθετική συμπεριφορά.

Την ίδια ώρα όμως και παρά τα όσα υποστηρίζει ο γιος του, ο 76χρονος νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν σοβαρή την κατάστασή του και κάνοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες να αποκαταστήσουν τα τραύματά του. Στη συνέχεια, ο ίδιος διακομίστηκε στο ΚΑΤ.

Η ανάρτηση του γιου του 76χρονου

Πραγματικά, με τον σκύλο μας συνέβη ένα ατυχές περιστατικό, το οποίο ωστόσο οφείλεται σε μια μεμονωμένη κακή στιγμή. Ο σκύλος μας είναι μέλος της οικογένειάς μας εδώ και δέκα χρόνια· είναι πλήρως εκπαιδευμένος, ιδιαίτερα φιλικός και δεν είχε ποτέ στο παρελθόν επιδείξει οποιαδήποτε επιθετική συμπεριφορά.

Το συμβάν έγινε όταν ο πατέρας μου προσπάθησε να του εφαρμόσει ένα ειδικό αντισηπτικό σπρέι, το οποίο μας είχε συνταγογραφήσει η κτηνίατρός μας για δύο μικρές πληγές στα αυτιά που είχε αποκτήσει παίζοντας στον προστατευμένο μας κήπο. Ο σκύλος, επειδή είναι υγιής και ζωηρός και δεν έχει χρειαστεί στο παρελθόν κάποια θεραπεία, δυσανασχέτησε τη στιγμή της εφαρμογής και αντέδρασε απρόβλεπτα.

Ευτυχώς, ο πατέρας μου δεν υπέστη καμία σοβαρή βλάβη σε ζωτικά όργανα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για την περιποίηση των τραυμάτων στα χέρια του.

Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση ή αμέλεια εκ μέρους μας και ότι πρόκειται για μια εντελώς ατυχής συγκυρία. Είμαστε μια εργατική, έντιμη και φιλοζωική οικογένεια, που φροντίζει με αγάπη και υπευθυνότητα τα ζώα της. Κλείνοντας θέλω να πω πως λυπόμαστε βαθιά για όσα συνέβησαν. Δυστυχώς, ο σκύλος μας έφυγε και ο πατέρας μου χρειάστηκε νοσηλεία στο νοσοκομείο. Ήταν μια πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή για όλους μας.

Όσα ακούγονται ή γράφονται πέρα από αυτό δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα

Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τη συμπαράσταση και την κατανόησή σας

*Σημείωση: Να σημειωθεί ότι δεν έχουμε τίποτα να αποκρύψουμε. Εμείς προσκομίσαμε το εν λόγω βίντεο στα ΜΜΕ, στο οποίο αποτυπώνονται οι χώροι στους οποίους κινείται ο σκύλος μας, η προσπάθεια να του δοθεί η αγωγή, η αιφνίδια άρνησή του να την λάβει, καθώς και η προσπάθεια του πατέρα μου να το φροντίσει).

