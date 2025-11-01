Καλαμάτα: Η στιγμή που το ροτβάιλερ επιτίθεται στον 76χρονο - Σε κρίσιμη κατάσταση ο ηλικιωμένος

Οι γιατροί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να αποκαταστήσουν τα τραύματα του ηλικιωμένου, ενώ αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας

Καλαμάτα: Η στιγμή που το ροτβάιλερ επιτίθεται στον 76χρονο - Σε κρίσιμη κατάσταση ο ηλικιωμένος
Διασωληνωμένος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καλαμάτας ο 76χρονος άνδρας, που δέχτηκε την άγρια επίθεση από το ίδιο του το σκυλί, ένα ροτβάιλερ, το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10/25).

Η κατάσταση της υγείας του 76χρονου κρίνεται σοβαρή. Οι γιατροί κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να αποκαταστήσουν τα τραύματα του ηλικιωμένου, ενώ αποφασίστηκε η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης, που βλέπει το φως της δημοσιότητας, σοκάρει.

Η επίθεση από το ρότβαιλερ έγινε αντιληπτή σχεδόν 45 λεπτά μετά από μία γειτόνισσα, η οποία τηλεφώνησε αμέσως σε ΕΚΑΒ και Αστυνομία.

Ο αστυνομικός, σύμφωνα με πληροφορίες, αναγκάστηκε να πυροβολήσει το σκυλί έπειτα από εντολή που του έδωσε το θύμα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, ωστόσο ήταν αδύνατο να ηρεμήσουν το ροτβάιλερ.

Παράλληλα, κλήθηκε και η ΟΠΚΕ με έναν άνδρα από την ομάδα να αναγκάζεται να πυροβολήσει τον σκύλο προκειμένου να σώσει τον ηλικιωμένο. Μάλιστα, φέρεται ότι ο ίδιος ο 76χρονος το ζήτησε και συνεπώς δεν διώκεται και ποινικά ο αστυνομικός.

Το βίντεο της επίθεσης του ροτβάιλερ

Ο 76χρονος φαίνεται να πλησιάζει το ροτβάιλερ, καθώς, σύμφωνα με τους συγγενείς του, προσπάθησε να το περιποιηθεί χρησιμοποιώντας κάποιο σπρέι. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι επιχείρησε επίσης να του δώσει ένα χάπι, το οποίο όμως του έπεσε στο έδαφος.

Στο νέο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να βγάζει το σκυλί από περιφραγμένο χώρο και στη συνέχεια να επιχειρεί να του βάλει σπρέι και μετά το βάζει ξανά στον περιφραγμένο χώρο.

