Φθιώτιδα: Περιπέτεια για κυνηγό στο όρος Καλλίδρομο – Χάθηκε μέσα στην ομίχλη

Τέλος καλό όλα καλά στην περιπέτεια 73χρονου κυνηγού στο όρος Καλλίδρομο πάνω από τη Μενδενίτσα.

Ο 73χρονος που είναι κάτοικος στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, είχε ανέβει για κυνήγι στην περιοχή «Σουβάλα» αποπροσανατολίστηκε όμως εξαιτίας της πυκνής ομίχλης και αδυνατούσε να εντοπίσει το μονοπάτι της επιστροφής.

Επειδή το μεσημέρι κυλούσε και σύντομα στο δάσος δε θα έβλεπε τίποτα, ειδοποίησε την Πυροσβεστική που ανέλαβε δράση μαζί με αστυνομικούς που έφτασαν μέχρι τη Μενδενίτσα. Δυστυχώς όμως το κινητό του τηλέφωνο έκλεισε και χάθηκε η επαφή μαζί του.

Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχαν και άνθρωποι γνωστοί και συγγενείς του 73χρονου, κάποιοι εκ των οποίων γνώριζαν καλά την περιοχή. Τελικά ο κυνηγός εντοπίστηκε αρκετά μακριά από το αυτοκίνητό του προς την κατεύθυνση της λίμνης «Νευρόπολη» λίγο πριν τις 6 το απόγευμα.

Προληπτικά, συνοδεία των δικών του ανθρώπων, μετέβη στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων για να επιστρέψει στη συνέχεια στην ασφάλεια του σπιτιού του.

Με πληροφορίες από lamiareport.gr

