Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (3/11) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Διακοπή Ρεύματος
ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

3/11/2025 8:00:00 πμ

3/11/2025 10:00:00 πμ

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ απο κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ έως κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΙΑΜΟΥ απο κάθετο: ΑΧΑΙΩΝ έως κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΡΦΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ έως κάθετο: ΝΑΥΣΙΚΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ

1390

Κατασκευές

3/11/2025 8:00:00 πμ

3/11/2025 11:00:00 πμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ απο κάθετο: ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ

Κατασκευές

3/11/2025 8:00:00 πμ

3/11/2025 11:00:00 πμ

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ.

878

Κατασκευές

3/11/2025 8:00:00 πμ

3/11/2025 12:00:00 μμ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑ - ΔΑΒΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

1478

Λειτουργία

3/11/2025 8:00:00 πμ

3/11/2025 12:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ζυγά οδός:ΚΟΝΩΝΟΣ 2 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΚΟΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΡΙΦΥΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΡΙΦΥΛΗΣ απο κάθετο: ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΕΡΙΦΥΛΗΣ 12 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

1203

Λειτουργία

3/11/2025 8:00:00 πμ

3/11/2025 12:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά οδός:ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ απο κάθετο: ΝΟ 9 έως κάθετο: ΝΟ 23 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΚΤΗ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΝΟ1 έως κάθετο: ΝΟ5 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ

Κατασκευές

3/11/2025 8:00:00 πμ

3/11/2025 12:30:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΘΕΜΙΔΟΣ απο κάθετο: ΜΙΑΟΥΛΗ έως κάθετο: ΚΑΚΟΥΡΓΟΔΙΚΕΙΟ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ

1233

Λειτουργία

3/11/2025 8:00:00 πμ

3/11/2025 1:00:00 μμ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

- ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ - ΒΥΤΙΝΗΣ - ΜΩΡΑΪΤΗ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΙΟΥ - ΑΙΟΛΟΥ - ΜΑΤΩΝΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ - Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ - ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

281

Λειτουργία

3/11/2025 8:00:00 πμ

3/11/2025 1:00:00 μμ

ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μονά οδός:ΑΛΦΕΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΜΕΓ. ΣΠΗΛΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ

1234

Λειτουργία

3/11/2025 8:00:00 πμ

3/11/2025 1:00:00 μμ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

- ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ - ΒΥΤΙΝΗΣ - ΜΩΡΑΪΤΗ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΧΙΟΥ - ΑΙΟΛΟΥ - ΜΑΤΩΝΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ - Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ - ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

281

Λειτουργία

3/11/2025 8:00:00 πμ

3/11/2025 3:00:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΚΛΥΤΑΙΜΝΙΣΤΡΑΣ - ΚΑΛΧΟΥ

498

Κατασκευές

3/11/2025 8:00:00 πμ

3/11/2025 3:30:00 μμ

ΑΛΙΜΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ απο κάθετο: ΗΡΩΟΣ ΜΑΤΣΗ έως κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΚΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ έως κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ έως κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ έως κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 03:30 μμ

1394

Κατασκευές

3/11/2025 8:00:00 πμ

3/11/2025 4:00:00 μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΟΝΔΥΛΗ - Π.ΜΕΛΑ - ΚΝΩΣΣΟΥ - ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ - ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ - ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ - ΚΕΡΚΗΣ - ΛΥΚΟΡΓΟΥ - ΤΟΜΠΑΖΗ - ΣΚΑΡΙΜΠΑ - ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ - ΚΟΝΔΥΛΗ - ΝΙΚΗΤΑΡΑ - ΟΔ.ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ - ΚΟΝΔΥΛΗ - ΑΝΑΤ.ΡΩΜΥΛΙΑΣ

497

Κατασκευές

3/11/2025 8:00:00 πμ

3/11/2025 4:00:00 μμ

ΙΛΙΟΥ

ΧΡΥΣΗΙΔΟΣ - ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ - ΔΑΝΑΩΝ

499

Κατασκευές

3/11/2025 9:30:00 πμ

3/11/2025 11:30:00 πμ

Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΜΟΥ απο κάθετο: ΙΚΟΝΙΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΑΙΜΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ έως κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ απο κάθετο: ΛΕΩΦ.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΝΟ 2 από: 09:00 πμ έως: 01:00 μμ

1389

Κατασκευές

3/11/2025 9:30:00 πμ

3/11/2025 12:00:00 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΡ.ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΓΕΩΡ.ΜΑΡΙΝΟΥ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΠΑΡ.ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ απο κάθετο: ΤΥΧΗΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:30 πμ έως: 12:00 μμ

1391

Κατασκευές

3/11/2025 10:00:00 πμ

3/11/2025 12:00:00 μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΣΑΠΦΟΥΣ έως κάθετο: ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ από: 10:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ ΝΟ 69 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ

1393

Κατασκευές

3/11/2025 10:00:00 πμ

3/11/2025 12:00:00 μμ

ΠΕΥΚΗΣ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ, 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΓΡΑΜΜΟΥ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, ΤΟΜΠΑΖΗ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΡΥΠΙΑ, ΑΝ. ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ.

877

Κατασκευές

3/11/2025 10:00:00 πμ

3/11/2025 1:00:00 μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ απο κάθετο: ΦΑΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΜΟΥΣΣΩΝ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΛΕΜΙΓΚ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΑΙΣΧΥΛΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ

Κατασκευές

3/11/2025 11:00:00 πμ

3/11/2025 2:00:00 μμ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΣΠΥΡΟΥ ΔΑΒΑΡΗ - ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΓΚΙΝΗ Ι. & ΔΑΒΑΡΗ Κ.

1476

Λειτουργία

3/11/2025 11:00:00 πμ

3/11/2025 4:00:00 μμ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΑΣ.

879

Κατασκευές

3/11/2025 11:30:00 πμ

3/11/2025 3:00:00 μμ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΑΡΑΧΘΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΑΧΘΟΥ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΔΟΥΣΜΑΝΗ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΥΣΜΑΝΗ απο κάθετο: ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ έως κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ από: 11:30 πμ έως: 03:00 μμ

1392

Κατασκευές

3/11/2025 12:00:00 μμ

3/11/2025 3:00:00 μμ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΙΑΣΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΝΤ. ΘΕΟΧΑΡΗ έως κάθετο: ΣΠ. ΛΑΜΠΡΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

3/11/2025 12:00:00 μμ

3/11/2025 3:00:00 μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

Μονά/Ζυγά οδός:ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ απο κάθετο: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ έως κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΙΚΟΝΗΣΟΥ απο κάθετο: ΧΙΛΗΣ έως κάθετο: ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΡΟΙΚΟΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ

Κατασκευές

3/11/2025 12:00:00 μμ

3/11/2025 4:00:00 μμ

ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - Λ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΝΕΦΕΛΗΣ - ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ - ΚΩΣΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1477

Λειτουργία

3/11/2025 1:00:00 μμ

3/11/2025 4:00:00 μμ

ΝΙΚΑΙΑΣ

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ απο κάθετο: ΓΚΙΝΗ έως κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΦΝΗΣ απο κάθετο: ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ έως κάθετο: ΝΕΑΡΧΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ έως κάθετο: ΓΚΙΝΗ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Γ. ΜΕΛΑ απο κάθετο: ΔΑΦΝΗΣ έως κάθετο: ΒΑΡΝΑΛΗ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ

Κατασκευές

3/11/2025 1:00:00 μμ

3/11/2025 5:00:00 μμ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ - ΑΪΒΑΛΙΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ

282

Λειτουργία

