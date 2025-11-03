Πάτρα: Σφοδρή σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής
Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος φορούσε το κράνος του, χτύπησε στο κεφάλι και στο πόδι
Σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε στην Πάτρα το μεσημέρι της Δευτέρας (03/11), όταν μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού έπεσε πάνω με ΙΧ αυτοκίνητο στη διασταύρωση των οδών Σμύρνης και Βύρωνος.
Ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος φορούσε κράνος σύμφωνα με το thebest.gr, τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο πόδι. Παρέμεινε ωστόσο στις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.
Η Τροχαία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.
