Πάτρα: Σφοδρή σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής

Σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε στην Πάτρα το μεσημέρι της Δευτέρας (03/11), όταν μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού έπεσε πάνω με ΙΧ αυτοκίνητο στη διασταύρωση των οδών Σμύρνης και Βύρωνος.

Ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος φορούσε κράνος σύμφωνα με το thebest.gr, τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο πόδι. Παρέμεινε ωστόσο στις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

