Πάτρα: Σφοδρή σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής

Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος φορούσε το κράνος του, χτύπησε στο κεφάλι και στο πόδι

Newsbomb

Πάτρα: Σφοδρή σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε στην Πάτρα το μεσημέρι της Δευτέρας (03/11), όταν μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού έπεσε πάνω με ΙΧ αυτοκίνητο στη διασταύρωση των οδών Σμύρνης και Βύρωνος.

Ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος φορούσε κράνος σύμφωνα με το thebest.gr, τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο πόδι. Παρέμεινε ωστόσο στις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:28ΕΛΛΑΔΑ

Έπιασε δουλειά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σήκωσε τα μανίκια της η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα

18:27LIFESTYLE

Το Σόι σου: Πότε θα δούμε το νέο επεισόδιο στον ALPHA

18:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: «Ζεστή» υποδοχή σε Βαβρίνκα στο Telekom Center Athens (βίντεο)

18:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Συνάντηση με Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας Μακάριο - Τι συζητήθηκε

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Μετακόμιση» εργαζομένων: Η καινοτόμος λύση για απασχόληση όλον τον χρόνο στο Αίγιο

18:15ΥΓΕΙΑ

Έρευνα: Μόλις 3.000 βήματα την ημέρα μπορούν να επιβραδύνουν την εξέλιξη του Αλτσχάιμερ

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Ξάνθη: Νεκρός 60χρονος από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο

18:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Υπόθεση «Σούντγκρεν»: «Ντροπή σου» - Οργισμένη απάντηση και μήνυση του Βόλου στον Σουηδό

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Το παιδί του "Φ" είχε μαχαιρώσει το παιδί του "Κ"», είπε ο «μεσίτης του σασμού»

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Κατάρρευση του Πύργου των Κόμηδων στη Ρώμη: Εργάτης παραμένει εγκλωβισμένος κάτω από τα ερείπια - Βίντεο

17:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταρρίπτεται πλήρως το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί παρεμβάσεων

17:57ΕΛΛΑΔΑ

«Παγιδευμένη» στους καπνούς η Λαμία: Απόκοσμες εικόνες σε Άγιο Λουκά και Προφήτη Ηλία

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στο CBS: «Οι μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες»

17:51ΠΟΛΤΟΣ

Το Far West στην Κρήτη

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Όρκες «δολοφόνοι» επιβεβαίωνουν τη φήμη τους - Σκοτώνουν λευκό καρχαρία γυρίζοντάς τον ανάποδα

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτός ήταν ο 39χρονος που δολοφονήθηκε στα Βορίζια

17:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Career-high κι ελπίδες για το Australian Open κέρδισε ο Σακελλαρίδης

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Σκότωσε την έγκυο έφηβη φίλη του γιατί αρνήθηκε να κάνει άμβλωση - Αντιμέτωπος με θανατική ποινή ο δράστης

17:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλλάζω θέρμανση»: Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός, μέχρι τέλος Απριλίου η εξαργύρωση των επιταγών

17:40LIFESTYLE

Anthony Hopkins: Η σύζυγός του λέει ότι έχει αυτισμό λόγω της εμμονής του με τους αριθμούς - Τι απαντά ο ίδιος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς για έκτακτο δελτίο επιδείνωσης: Σε ποιες τρεις περιοχές αναμένονται βροχοπτώσεις

17:57ΕΛΛΑΔΑ

«Παγιδευμένη» στους καπνούς η Λαμία: Απόκοσμες εικόνες σε Άγιο Λουκά και Προφήτη Ηλία

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Δεχτήκαμε απειλές σήμερα, είπαν ότι θα μας εκτελέσουν όλους», λέει ο αδελφός της 56χρονης

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αυτός ήταν ο 39χρονος που δολοφονήθηκε στα Βορίζια

16:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συγκλονιστική κατάθεση γνωστής ηθοποιού: «Ο κατηγορούμενος βίαζε την αδελφή μου, ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης μας»

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή λίμνη «κυκλώνει» την Ελλάδα - Οι 7 περιοχές που περιμένουν μεγάλα ύψη βροχής

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Stop στο «Όραμα» των 2 τρισ. δολαρίων της Σαουδικής Αραβίας - Ξοδεύτηκαν πάρα πολλά εν μέσω πτώσης των τιμών του πετρελαίου

10:12LIFESTYLE

Κίλι Σφακιανάκη: Η ζωή στο πλάι του Νότη - Η γνωριμία στην Κω και το πρόβλημα υγείας

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Το παιδί του "Φ" είχε μαχαιρώσει το παιδί του "Κ"», είπε ο «μεσίτης του σασμού»

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Με κομάντος ακροβολισμένους σε ταράτσες η κηδεία του Φανούρη Καργάκη στα Βορίζια - Μόνο η οικογένεια στο αποκλεισμένο χωριό - Αποστολή και απευθείας εικόνα Newsbomb.gr

15:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μακελειό στα Βορίζια: Τρία αδέλφια, την καραμπίνα, το πιστόλι και το καλάσνικοφ του φονικού, αναζητά η ΕΛ.ΑΣ.

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στην Ξάνθη: Νεκρός 60χρονος από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο

17:51ΚΟΣΜΟΣ

Όρκες «δολοφόνοι» επιβεβαίωνουν τη φήμη τους - Σκοτώνουν λευκό καρχαρία γυρίζοντάς τον ανάποδα

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Ρώμη: Κατέρρευσε ο Πύργος των Κόμηδων - Δείτε το βίντεο

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός Τάκης Μπαγιάτης

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην παρουσιάστρια συνελήφθη για τη δολοφονία της 80χρονης μητέρας της - Βρέθηκε με πολλαπλές μαχαιριές

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Μακελειό στα Βορίζια: Αυτή είναι η 57χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, θύμα των πυροβολισμών

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Εάν η Ρώμη συνεχίσει να υποστηρίζει το Κίεβο, θα καταρρεύσει ολοκληρωτικά»

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε κλείνει η πλατφόρμα - Τι θα γίνει εάν δεν εκδώσετε

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Όπου δεν υπάρχει παιδεία, μιλάνε οι σφαίρες»: Συγκλονίζει 90χρονη θύμα bullying κι η ίδια από… παιδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ