Ιατροδικαστική Πατρών: Υπό διερεύνηση από τις αρχές νέα υπόθεση νεκρού βρέφους

Υπό διερεύνηση βρίσκεται νέα υπόθεση που αφορά την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών και τον θάνατο 19 μηνών βρέφους το 2022, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο που είχε αρχικά κλείσει ο φάκελος.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, το βρέφος, μετά από λοίμωξη COVID-19, παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση τον Σεπτέμβριο του 2022 και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε μελάνιασμα και μυδρίαση. Οι γονείς ανέφεραν καθυστέρηση στη διασωλήνωση, λόγω απουσίας αναισθησιολόγου.

Παρά τις προσπάθειες και τη διασωλήνωση, το βρέφος υπέστη προκωματώδη κατάσταση και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου διαπιστώθηκε εγκεφαλική νέκρωση που οδήγησε στον θάνατό του.

Τι έδειξε η πραγματογνωμοσύνη

Η αρχική ιατροδικαστική έκθεση απέδιδε τον θάνατο σε επιπλοκές COVID-19, όμως, η πραγματογνωμοσύνη που ακολούθησε χαρακτήρισε ως ασαφή τα συμπεράσματα, με αποτέλεσμα την επανέναρξη της έρευνας. Γιατροί από τα δύο νοσοκομεία έχουν ήδη κληθεί σε καταθέσεις και αναμένεται να εξεταστούν ενώπιον δικαστικού λειτουργού.

Η υπόθεση εντάσσεται σε σειρά ερευνών της Εισαγγελίας Πατρών για ενδεχόμενες ελλιπείς ή λανθασμένες ιατροδικαστικές πρακτικές. Οι γονείς ζητούν περαιτέρω διερεύνηση, αμφισβητώντας την πληρότητα της αρχικής ιατροδικαστικής εξέτασης και υποστηρίζοντας καθυστέρηση στην παροχή κρίσιμης ιατρικής φροντίδας.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την αυστηρή ιατρικονομική και δικαστική εξέταση, προς διαλεύκανση των αιτιών και αποκατάσταση της αλήθειας γύρω από το τραγικό αυτό γεγονός.