Ρέθυμνο: Ο δρομέας που έκλεψε την παράσταση φορώντας την Ελληνική σημαία στους ώμους του

Οι 85οι Αρκάδιοι Αγώνες στο Ρέθυμνο, που διεξήχθησαν την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, αποτέλεσαν μια μεγάλη αθλητική γιορτή, τιμώντας την ιστορική μνήμη του Ολοκαυτώματος. Ανάμεσα στο πλήθος των συμμετεχόντων, μία στιγμή ξεχώρισε, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα, αλλά και το παρατεταμένο χειροκρότημα των θεατών: ο τερματισμός ενός δρομέα που διήνυσε την κλασική διαδρομή φορώντας στους ώμους του τη γαλανόλευκη σημαία.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας