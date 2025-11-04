Ρέθυμνο: Ο δρομέας που έκλεψε την παράσταση φορώντας την Ελληνική σημαία στους ώμους του
Η εικόνα που σημάδεψε τους Αρκάδιους Αγώνες στο Ρέθυμνο
Οι 85οι Αρκάδιοι Αγώνες στο Ρέθυμνο, που διεξήχθησαν την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, αποτέλεσαν μια μεγάλη αθλητική γιορτή, τιμώντας την ιστορική μνήμη του Ολοκαυτώματος. Ανάμεσα στο πλήθος των συμμετεχόντων, μία στιγμή ξεχώρισε, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα, αλλά και το παρατεταμένο χειροκρότημα των θεατών: ο τερματισμός ενός δρομέα που διήνυσε την κλασική διαδρομή φορώντας στους ώμους του τη γαλανόλευκη σημαία.
