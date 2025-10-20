Ιαπωνία: Δρομέας πάλεψε με την αρκούδα για να σωθεί - Με ένα δάγκωμα διέλυσε το χέρι του

Η Ιαπωνία γνωρίζει μία αύξηση των επιθέσεων από αρκούδες σε ανθρώπους με έναν απολογισμό 7 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες, τον υψηλότερο αριθμό από το 2006 οπότε και ξεκίνησε η καταγραφή.

Ο Μπίλι Χάλοραν, από τη Νέα Ζηλανδία πριν από δύο εβδομάδες βρισκόταν στο δάσος στο Μιόκο της Ιαπωνίας, όπου πηγαίνει συχνά για περίπατο ή τρέξιμο, όταν συνάντησε δύο ασιατικές μαύρες αρκούδες.

Δεν είχε έξοδο διαφυγής, το αυτοκίνητό του ήταν χιλιόμετρα μακριά και η απόσταση από τις αρκούδες 30 μέτρα.

Τώρα, ήταν μόνος στο μονοπάτι, χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του, και σκεφτόταν πώς να ξεφύγει από τις δύο αρκούδες που τον κοιτούσαν από θάμνους σε απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων.

Όταν προσπάθησε να κάνει αργά πίσω, μια αρκούδα άρχισε να κινείται προς το μέρος του, είπε ο 32χρονος, μιλώντας στο CNN: «Ήταν περίπου στο μέγεθός μου, ήταν ενήλικη, ζύγιζε τουλάχιστον 60 ή 70 κιλά», είπε.

Ο Χάλοραν αποφάσισε να μην τρέξει, φοβούμενος ότι θα τον κυνηγούσε και θα πηδούσε πάνω του. Έτσι, αντίθετα, προσπάθησε να την τρομάξει φωνάζοντας. «Μπορούσα να δω ότι θα ορμούσε πάνω μου - και το έκανε».

Σήκωσε το χέρι του μπροστά στο πρόσωπό του, «και αυτό άρπαξε το χέρι μου και με έσπρωξε στο έδαφος», είπε ο Χάλοραν. «Με ένα δάγκωμα, το χέρι μου τελείωσε.»

A Japanese bear has attempted to gobble up a Kiwi in Niigata Prefecture. Billy Halloran from Auckland has had his arm snapped and was scratched all over in the altercation. Read ↓. ?? ?? ? ?️ https://t.co/nZGI9QVKa1 — Cole Cameron (@colecameron) October 19, 2025

Στη συνέχεια, η αρκούδα επιτέθηκε στο πόδι του, αφήνοντάς του τρυπήματα και γρατσουνιές, προτού υποχωρήσει. Λειτουργώντας με αδρεναλίνη, ο Χάλοραν κατάφερε να σηκωθεί και στη συνέχεια ενεπλάκη σε μια σύντομη «πάλη» με την αρκούδα - προτού εξαφανιστεί πίσω στην άγρια ​​φύση.

Φοβισμένος ότι μπορεί να επέστρεφε, ο Χάλοραν κάλεσε τη γυναίκα του να έρθει να τον παραλάβει. Με σπασμένο χέρι και σοβαρά τραυματισμένο πόδι, κατάφερε να τρέξει ένα χιλιόμετρο για να τη συναντήσει και να περιμένει ένα ασθενοφόρο.

Χρειάστηκε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις - συμπεριλαμβανομένης μιας μεταμόσχευσης ισχίου για την κάλυψη ενός τμήματος οστού που είχε δαγκωθεί, και της εισαγωγής μεταλλικών πλακών στο χέρι του.

Τους τελευταίους μήνες, τα περιστατικά με αρκούδες είναι συχνά με τους ειδικούς να λένε ότι οι αρκούδες εγκαταλείπουν ολοένα και περισσότερο τα παραδοσιακά τους ενδιαιτήματα και κατευθύνονται προς τις αστικές περιοχές αναζητώντας τροφή, επειδή η κλιματική αλλαγή παρεμβαίνει στην ανθοφορία και την επικονίαση ορισμένων από τις παραδοσιακές πηγές τροφής των ζώων.

Σε απάντηση σε αυτή την θανατηφόρα αύξηση, η ιαπωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα λάβει αυστηρότερα μέτρα για τον έλεγχο του πληθυσμού των αρκούδων.

Πολλοί κάτοικοι λαμβάνουν προφυλάξεις, όπως να κουβαλούν κουδούνια ή να ακούνε μουσική δυνατά για να τρομάξουν τις αρκούδες.

Διαβάστε επίσης