Ιαπωνία: Αρκούδα ξερίζωσε το κεφάλι άνδρα που μάζευε μανιτάρια - Σε επίπεδα ρεκόρ οι επιθέσεις

Mαύρη αρκούδα κάθεται στη σκιά για να αποφύγει τη ζέστη στο ζωολογικό κήπο Ueno στο Τόκιο (2018)

Μία αυξανόμενη απειλή αντιμετωπίζει η Ιαπωνία, καθώς είναι πλέον συχνά τα επεισόδια επιθέσεων αρκούδων σε ανθρώπους, ορισμένες φορές θανατηφόρες.

Τελευταίο περιστατικό, η εξαφάνιση ενός 70χρονου, ο οποίος βρισκόταν στο δάσος στην περιοχή Iwate για να μαζέψει μανιτάρια. Μετά από έρευνες βρέθηκε το πτώμα του σχεδόν διαμελισμένο.

Το ιαπωνικό ειδησεογραφικό πρακτορείο IBC δήλωσε ότι το πτώμα βρέθηκε με το κεφάλι και τον κορμό χωριστά, γεγονός που οδηγεί τις αρχές να πιστεύουν ότι ο άνδρας είχε δεχθεί επίθεση από αρκούδα.

Επίσης αυτή την εβδομάδα βρέθηκε στην ίδια περιοχή το πτώμα ενός άλλου άνδρα ηλικίας 70 ετών με τις αρχές να υποψιάζονται ότι "δέχθηκε επίθεση από αρκούδα με βάση τα σημάδια από γρατζουνιές", δήλωσε στο AFP αστυνομικός.

Όλο και περισσότερες άγριες αρκούδες έχουν εντοπιστεί στην Ιαπωνία τα τελευταία χρόνια, ακόμη και σε κατοικημένες περιοχές, λόγω παραγόντων όπως η μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού και η κλιματική αλλαγή.

Ο επίσημος απολογισμός των θανάτων λόγω επιθέσεων αρκούδων αυξήθηκε σε έξι για το έτος που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που σημειώθηκε το 2023, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Αλλά την τελευταία εβδομάδα υπήρξαν τρεις θανατηφόρες επιθέσεις, οι οποίες θα εκτοξεύσουν τους θανάτους σε ετήσιο ρεκόρ, εάν επιβεβαιωθεί ότι είναι από αρκούδα.

Μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου 103 άνθρωποι σε όλη την Ιαπωνία υπέστησαν τραυματισμούς που προκλήθηκαν από αρκούδες, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Την Τρίτη, μια εξαγριωμένη αρκούδα περιπλανήθηκε στους διαδρόμους ενός σούπερ μάρκετ στην Gunma, βόρεια του Τόκιο, τραυματίζοντας δύο άνδρες και τρομάζοντας τους αγοραστές.

Ένας Ισπανός τουρίστας δέχθηκε την Κυριακή επίθεση από αρκούδα σε στάση λεωφορείου στο γραφικό χωριό Σιρακάουα-γκό στην κεντρική Ιαπωνία.

Μεταξύ των τελευταίων επιβεβαιωμένων θανάτων ήταν μια γυναίκα 70 ετών που πέθανε την περασμένη εβδομάδα ενώ μάζευε μανιτάρια στη βόρεια περιοχή Μιγιάγκι με τρεις φίλους της, ένας εκ των οποίων αγνοείται.

Τον Αύγουστο, ένας πεζοπόρος πέθανε αφού δέχθηκε επίθεση από αρκούδα και σύρθηκε σε δάσος.

Το θύμα, που ήταν γύρω στα 20, προσπάθησε να παλέψει με το μεγάλο ζώο, αλλά σύρθηκε στο κοντινό δάσος με τα πόδια του να αιμορραγούν έντονα, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Διαβάστε επίσης