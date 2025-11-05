Μέλαμπες Ρεθύμνου: Η ιστορία, οι αγώνες και η πολιτιστική κληρονομιά ενός ορεινού χωριού

Ανάμεσα στα βουνά και τα κύματα του νότιου Ρεθύμνου, οι Μέλαμπες στέκουν σε υψόμετρο κοντά στα 600 μέτρα, αμφιθεατρικά χτισμένες στη βόρεια πλαγιά του όρους Βουβάλας. Η θέα τους είναι εκτεταμένη: προς τον βορρά δεσπόζει ο Ψηλορείτης και το όρος Κέδρος, ενώ στο νότο ανοίγεται το βλέμμα προς την πεδιάδα της Μεσαράς και το Λιβυκό πέλαγος. Το χωριό απέχει περίπου 45 χλμ. από το Ρέθυμνο, κρατώντας ακόμη την αίσθηση του αυθεντικού ορεινού τοπίου της Κρήτης.

