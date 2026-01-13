«Σταματήστε τις επιθέσεις στα νοσοκομεία της Γάζας» - Επιστολή-κραυγή διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ

Δεκάδες γνωστοί καλλιτέχνες ζητούν τον τερματισμό των «συστηματικών επιθέσεων» του Ισραήλ στα νοσοκομεία της Γάζας

«Σταματήστε τις επιθέσεις στα νοσοκομεία της Γάζας» - Επιστολή-κραυγή διαμαρτυρίας προς το Ισραήλ

H ηθοποιός Σίνθια Νίξον υπογράφει μεταξύ άλλων την επιστολή

Invision
Δεκάδες καλλιτέχνες, ανάμεσά τους οι Σίνθια Νίξον, Μαρκ Ράφαλο και Ιλάνα Γκλέιζερ, ενώθηκαν με γιατρούς, ηγέτες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανθρωπιστικές οργανώσεις για να ζητήσουν την άμεση αποκατάσταση της ιατρικής περίθαλψης στη Γάζα, σε μια επιστολή που απευθύνεται στο κράτος του Ισραήλ και στους παγκόσμιους ηγέτες.

«Οι συστηματικές επιθέσεις του Ισραήλ σε νοσοκομεία και ο παράνομος αποκλεισμός έχουν καταστρέψει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Γάζας», αναφέρει η επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε αποκλειστικά στον Guardian. «Μέσω των πολιτικών και των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της, η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει σκόπιμα επιβάλει συνθήκες διαβίωσης που έχουν σχεδιαστεί για να προκαλέσουν την καταστροφή των Παλαιστινίων στη Γάζα και στη συνέχεια αρνήθηκε την ίδια τη βοήθεια που θα μπορούσε να τους σώσει».

Η πρώτη υπογράφουσα την επιστολή της Δευτέρας είναι η μητέρα της Χιντ Ρατζάμπ, ενός πεντάχρονου κοριτσιού από την πόλη της Γάζας πουσκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά τον Ιανουάριο του 2024, ενώ περίμενε μια ομάδα Παλαιστινίων γιατρών. Το ασθενοφόρο τους βομβαρδίστηκε ενώ προσπαθούσε να την προσεγγίσει. Η ιστορία της έχει αποτυπωθεί στην τελευταία ταινία της Τυνήσιας σκηνοθέτιδας Καουτέρ Μπεν Χανία, « Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» , η οποία έχει προταθεί για Όσκαρ.

«Η Χιντ Ρατζάμπ δεν πέθανε επειδή η βοήθεια ήταν αδύνατη, αλλά επειδή της την αρνήθηκαν», δήλωσε η Μπεν Χάνια στην εφημερίδα Guardian. Η Μπεν Χάνια ενώθηκε με τη μητέρα της Χιντ, Γουέσαμ Χαμάντα, για να υπογράψουν την επιστολή που συνέταξε μια ομάδα μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

Την επιστολή υπογράφουν επίσης οι Μπράιαν Ίνο, Ρόζι Ο'Ντόνελ και Μόργκαν Σπέκτορ. Η ισραηλινή οργάνωση B'Tselem και οι Γιατροί για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι μεταξύ των ομάδων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπέγραψαν την επιστολή, η οποία θα παρουσιαστεί στους ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ σε κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις σήμερα και αύριο

Η επιστολή ζητά την «άμεση, άνευ όρων, απρόσκοπτη και διαρκή ανθρωπιστική πρόσβαση στην Παλαιστίνη», συμπεριλαμβανομένης της εισόδου ιατρικού και ανθρωπιστικού προσωπικού.

Το Ισραήλ απαγόρευσε πρόσφατα σε δεκάδες οργανισμούς ανθρωπιστικής βοήθειας να εργάζονται στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF), με το σκεπτικό ότι δεν θα πληρούσαν επαχθείς προϋποθέσεις εγγραφής, κάτι που, σύμφωνα με τις οργανώσεις, θα έθετε σε κίνδυνο το προσωπικό τους. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναφέρουν ότι υποστηρίζουν μία στις πέντε νοσοκομειακές κλίνες της Γάζας και μία στις τρεις μητέρες κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ εκτιμά ότι το 94% των νοσοκομείων της Γάζας έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί από τότε που ξεκίνησε η επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα το 2023. Τουλάχιστον 1.722 εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης έχουν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια δύο ετών πολέμου, ανέφερε η οργάνωση . Σε πολλά ιατρικά είδη, συμπεριλαμβανομένων αναπηρικών αμαξιδίων και βοηθημάτων περιπάτου , έχει απαγορευτεί η είσοδος.

Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στον τομέα και τους εργαζόμενους σε αυτόν ισοδυναμούσαν με «medicide» τη συστηματική καταστροφή του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης της Γάζας και ένα στοιχείο της ευρύτερης εκστρατείας του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων, την οποία οι νομικοί εμπειρογνώμονες έχουν χαρακτηρίσει γενοκτονία.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «οι ισχυρισμοί ότι οι δυνάμεις του IDF εμποδίζουν σκόπιμα ιατρικές ομάδες να περιθάλψουν τραυματισμένους πολίτες είναι εντελώς αβάσιμοι, τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και στην περιοχή της Ιουδαίας και της Σαμάρειας», χρησιμοποιώντας τον όρο για τη Δυτική Όχθη που προτιμά η ισραηλινή κυβέρνηση. «Ο IDF αναγνωρίζει τη σημασία της ειδικής προστασίας που παρέχεται στις ιατρικές ομάδες βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και λαμβάνει μέτρα για την αποτροπή βλάβης σε αυτές», συνεχίζει η δήλωση.

Η επιστολή ζητά από τους παγκόσμιους ηγέτες να λάβουν «άμεσα μέτρα» για να αποκαταστήσουν και να επιτρέψουν την ιατρική πρόσβαση για τους ασθενείς στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, όπου οι αυξανόμενοι περιορισμοί στην κυκλοφορία έχουν επηρεάσει την πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη.

Περισσότεροι από 18.500 Παλαιστίνιοι αναμένουν ιατρική εκκένωση από τη Γάζα, σύμφωνα με εκτίμηση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα τον Δεκέμβριο. Η ανθρωπιστική οργάνωση δήλωσε ότι τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει περιμένοντας περίθαλψη.

Ο Δρ Ταέρ Γκαζάουνε, γιατρός επειγόντων περιστατικών με έδρα το Σικάγο, ο οποίος υπέγραψε την επιστολή της Δευτέρας, πιστεύει ότι οι περιορισμοί του Ισραήλ έχουν σχεδιαστεί για να εκδιώξουν τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα. «[Αυτοί] κάνουν τις συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα τόσο αφόρητες που οι άνθρωποι θα αναγκαστούν να εκτοπιστούν ξανά».

Ο ίδιος προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του στη Δυτική Όχθη, όπου, όπως είπε, έχει καταστεί σχεδόν αδύνατη η αποστολή ομάδων έκτακτης ανάγκης λόγω των ισραηλινών σημείων ελέγχου και της απειλής αυθαίρετων συλλήψεων. Τουλάχιστον 384 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν συλληφθεί παράνομα από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με την ΜΚΟ Healthcare Workers Watch .

«Αυτή η έκκληση για ιατρική πρόσβαση είναι επείγουσα, επειδή η ιατρική και η περίθαλψη είναι το ελάχιστο ποσοστό ανθρωπιάς και όταν ακόμη και αυτό μπλοκάρεται, θέτει κάθε άτομο στον πλανήτη σε κίνδυνο να αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο: απάνθρωπα», δήλωσε η Glazer στον Guardian. Η Glazer, μια Εβραία κωμικός και ηθοποιός με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία έγινε γνωστή για την τηλεοπτική της σειρά Broad City,επέκρινε τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και στο παρελθόν υπέγραψε μια επιστολή μαζί με 150 Εβραίους δημιουργούς που ζητούσαν κατάπαυση του πυρός και την ασφαλή επιστροφή των ομήρων.

Η μητέρα της Χιντ δήλωσε στον Guardian ότι το ζήτημα της πρόσβασης στην ιατρική ήταν ιδιαίτερα προσωπικό, επειδή η κόρη της ονειρευόταν να γίνει γιατρός. «Η Χιντ δεν αγόραζε ποτέ συνηθισμένα παιχνίδια ή κούκλες όπως τα άλλα παιδιά. Πάντα επέλεγε τα παιχνίδια του γιατρού: ένα στηθοσκόπιο, μια πλαστική σύριγγα, ένα μικρό κιτ πρώτων βοηθειών. Φρόντιζε τις κούκλες της, τις χάιδευε και τους υπόσχονταν ότι όλα θα πάνε καλά», είπε η Χαμάντα. «Το όνειρο της Χιντ δεν είναι πλέον να γίνει γιατρός, αλλά τα παιδιά της Γάζας να βρουν έναν γιατρό, ένα νοσοκομείο, φάρμακα και ασφάλεια».

