Ανοδική πορεία σε έξι από τους δέκα κλάδους ελληνικών εξαγωγών το 2025

Οι εξαγωγές κατέγραψαν αύξηση 2%, αν εξαιρεθεί η μείωση που καταγράφηκε στον τομέα των πετρελαιοειδών

Newsbomb

Ανοδική πορεία σε έξι από τους δέκα κλάδους ελληνικών εξαγωγών το 2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
8'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θετικό πρόσημο παρουσίασαν έξι από τους δέκα βασικούς κλάδους των ελληνικών εξαγωγών το 2025, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του εξαγωγικού τομέα, ιδιαίτερα όταν εξαιρούνται τα πετρελαιοειδή.

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι συνολικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 2,8% στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, ωστόσο χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφεται καθαρή αύξηση 2%, γεγονός που αναδεικνύει τη θετική δυναμική σημαντικών παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης: «Ισχνά αυξημένος ήταν ο Δεκέμβριος για τις ελληνικές εξαγωγές που κατέγραψαν αύξηση 0,4%, χωρίς πετρελαιοειδή, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024. Επισημαίνεται ότι οι 8 από τους 12 μήνες του 2025 είχαν θετικό πρόσημο και πιο συγκεκριμένα:

  • Ιανουάριος 9,9%,
  • Φεβρουάριος 5,8%,
  • Μάρτιος 6,7%,
  • Μάιος 9,1%,
  • Ιούνιος 3,7%,
  • Ιούλιος 1,5%,
  • Οκτώβριος 0,3%
  • και Δεκέμβριος 0,4%.

Αντίθετα, αρνητικό πρόσημο είχαν οι:

  • Απρίλιος -2,7%,
  • Αύγουστος -7,1%,
  • Σεπτέμβριος -1,5%,
  • Νοέμβριος -5,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Παρατηρείται ότι δεν καταγράφεται σημαντική διαφοροποίηση στην αύξηση (0,7%) των ελληνικών εξαγωγών, με πετρελαιοειδή, κατά τον Δεκέμβριο του 2025, διότι η κυριότερή προϊοντική κατηγορία των ελληνικών εξαγωγών, Πετρελαιοειδή-Καύσιμα υποχώρησε κατά -1,3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024».

Αναφερόμενος ο πρόεδρος στη μείωση των εξαγωγών, για το 2025, κατά -2,8% ή 1,4 δισ. ευρώ, με πετρελαιοειδή, επεσήμανε πως η αύξηση των εξαγωγών των έξι προϊοντικών κατηγοριών, από τις λοιπές εννιά, δεν κατάφερε να αντισταθμίσει τη συρρίκνωση των εξαγωγών των πετρελαιοειδών-καυσίμων (-14,9% ή 2,22 δισ. ευρώ).

Μικρή μείωση στις εξαγωγές προς ΗΠΑ

Το θετικό για τη χρονιά, όπως σημείωσε, είναι ότι αφαιρουμένων των πετρελαιοειδών υπάρχει μια καθαρή αύξηση των εξαγωγών που αγγίζει το 2% ή 725,6 εκ. ευρώ, για το έτος 2025. Για το ίδιο χρονικό διάστημα (δωδεκάμηνο), καταγράφεται αύξηση (2,9%) στο εμπορικό έλλειμμα χωρίς τα πετρελαιοειδή και μείωση (-5,9%) του εμπορικού ελλείμματος με τα πετρελαιοειδή, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο (δωδεκάμηνο) του 2024.

Θετικό επίσης χαρακτηρίζει το γεγονός ότι έξι από τους δέκα κλάδους των προϊόντων έχουν θετικό πρόσημο, στο δωδεκάμηνο του 2025.

«Η Ευρώπη παραμένει σταθερά ο κυριότερος πελάτης της Ελλάδος και για τον μήνα Δεκέμβριο με το 58,2% των ελληνικών εξαγωγών, με πετρελαιοειδή, ή το 65,9% των ελληνικών εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιοειδή, να αποστέλλονται στην Ε.Ε., το μήνα Δεκέμβριο.

Σημειωτέων τα στοιχεία που αφορούν το εμπόριο της Ελλάδος με τις ΗΠΑ δείχνουν τις ελληνικές εξαγωγές να μειώνονται ισχνά κατά (-0,3%) και να αγγίζουν τα 2,40 δισ. ευρώ έναντι 2,41 δισ. ευρώ σε σχέση με το περυσινό δωδεκάμηνο. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές μας από τις ΗΠΑ έφτασαν στα 2,34 δισ. ευρώ έναντι των 2,16 δισ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με αποτέλεσμα το πλεόνασμά μας να είναι 60,3 εκ. ευρώ έναντι 250,7 εκ. ευρώ, στο αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2024» ανέφερε ο πρόεδρος.

Η ανάλυση

Σύμφωνα με ανάλυση επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές αυξήθηκαν μόλις κατά 30,2 εκ. ευρώ, το μήνα Δεκέμβριο του 2025 ή κατά 0,7% και ανήλθαν σε 4,11 δισ. ευρώ έναντι 4,08 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκαν κατά 0,4%, με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αγγίξουν τα 3,07 δισ. ευρώ από 3,05 δισ. ευρώ, δηλαδή διευρύνθηκαν μόλις κατά 11,9 εκατ. ευρώ.

Οι εισαγωγές, αυξήθηκαν και αυτές ελαφρώς το Δεκέμβριο του 2025 (1,5% ή 113,6 εκ. ευρώ) και άγγιξαν τα 7,66 δισ. ευρώ έναντι 7,55 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε 6,39 δισ. ευρώ από 5,88 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 514,9 εκ. ευρώ ή κατά 8,8%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε τον εξεταζόμενο μήνα του 2025 κατά 83,4 εκ. ευρώ ή κατά 2,4%, στα 3,55 δισ. ευρώ από 3,47 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Χωρίς τα πετρελαιοειδή το εμπορικό ισοζύγιο διογκώθηκε κατά 17,8% ή κατά 503 εκ. ευρώ και άγγιξε τα 3,33 εκ. ευρώ από 2,82 εκ. ευρώ που ήταν τον περσυνό Δεκέμβρη.

Όσον αφορά τις εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου μειώθηκαν κατά -2,8% και άγγιξαν τα 48,60 δισ. ευρώ από 50 δισ. ευρώ, μειώθηκαν δηλαδή κατά 1,40 δισ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές για το δωδεκάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν στα 36,92 δισ. ευρώ από 36,19 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένες κατά 725,6 εκ. ευρώ ή κατά 2%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου -Δεκεμβρίου 2025 μειώθηκαν κατά -4,1%, καθώς περιορίστηκαν κατά 3,49 δισ. Ευρώ, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 82,12 δισ. ευρώ έναντι 85,60 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές και πάλι αυξήθηκαν και άγγιξαν τα 66,48 δισ. ευρώ από 64,93 δισ. ευρώ, δηλαδή ενισχύθηκαν κατά 1,55 δισ. ευρώ ή κατά 2,4%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο δωδεκάμηνο του 2025 μειώθηκε, κατά -5,9%, στα 33,52 δισ. ευρώ από 35,60 δισ. ευρώ το δωδεκάμηνο του 2024. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 2,9% και άγγιξε τα 29,57 δισ. ευρώ από 28,74 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε κατά 826,4 εκ. ευρώ.

Αύξηση των εξαγωγών προς Ε.Ε.

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές το Δεκέμβριο του 2025, παρατηρείται αύξηση των αποστολών προς τις χώρες της Ε.Ε. (11,8%) και μείωση προς τις Τρίτες Χώρες (-11,5%). Όταν, εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή η εικόνα παραμένει η ίδια τόσο για τις εξαγωγές προς τις Χώρες της ΕΕ (5,4%), όσο και για τις εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες, όπου μειώνονται με ρυθμό (-8%), σε σχέση με τον αντίστοιχο περσυνό μήνα.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό αυξήθηκε κατά 6 περίπου μονάδες και άγγιξε το 58,2% έναντι 52,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2024. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 41,8% έναντι 47,6%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 65,9% και των Τρίτων Χωρών στο 34,1%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2025, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε ελαφρώς προς τις Χώρες της ΕΕ (0,9%) ενώ προς τις Τρίτες Χώρες υποχώρησε κατά -7,3%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αυξάνονται προς τις Χώρες της ΕΕ (3,5%) ενώ μειώνονται ελαφρώς προς τις Τρίτες Χώρες (-0,7%).

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, το Δεκέμβριο του 2025 καταγράφονται πτωτικές τάσεις σε 4 μόνο από τους 10 κυριότερους κλάδους προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, ποσοστιαία πτώση καταγράφεται στις κατηγορίες:

  • Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-1,3%),
  • Βιομηχανικά (-7,1%),
  • Λάδια (-20,8%)
  • και στις χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-86,3%).

Αντίθετα, αυξημένες είναι οι εξαγωγές της κατηγορίας:

  • Τρόφιμα (12,9%),
  • των Μηχανημάτων (9,6%),
  • των Χημικών (8,4%),
  • των Διαφόρων Βιομηχανικών (8%),
  • των Πρώτων Υλών (1,4%)
  • και των Ποτών & Καπνού (18,5%), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.

Εξετάζοντας το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, πτώση καταγράφουν οι εξαγωγές και πάλι των 4 μόνο από τις 10 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων:

  • Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-14,9%),
  • Μηχανήματα (-2,7%),
  • Λάδια (-3,4%)
  • και οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων κατά -74,9%.

Παράλληλα όμως, αυξημένες εμφανίζονται εκείνες των:

  • Τροφίμων (9,5%),
  • Βιομηχανικών (2,9%),
  • Χημικών (3,7%),
  • Διαφόρων Βιομηχανικών (5,1%),
  • Πρώτων Υλών (0,8%)
  • και Ποτών & Καπνού (7,8%), σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δωδεκάμηνο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:49ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Τρεις πρωθυπουργοί σε τρία χρόνια - Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις;

16:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 13/2

16:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Μητέρα κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της

16:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Πειθαρχική δίωξη σε Ποντένσε για την ομπρέλα

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που μπαλόνια γεμάτα υδρογόνο σκάνε μέσα σε ασανσέρ

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακούσης για υπόθεση Παναγόπουλου: Στα 32 χρόνια της πορείας μου, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές

16:11LIFESTYLE

Survivor spoiler: Ο αδελφός του Gio μπαίνει στο ριάλιτι

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβάδες έπεσαν από μπαλκόνι τρίτου ορόφου σε κεντρικό πεζόδρομο

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εντυπωσιακή δοκιμαστική πτήση για το ιπτάμενο αυτοκίνητο V5000 Matrix – Μεταφέρει 10 επιβάτες

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Πότε δεν θα γίνεται ντελίβερι - Απεργούν διανομείς

15:49ΚΟΣΜΟΣ

TikTok: Στο μικροσκόπιο της Κομισιόν για τον εθιστικό σχεδιασμό του που βλάπτει τα παιδιά

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 61χρονη έπεσε από τον τέταρτο όροφο - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

15:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοδική πορεία σε έξι από τους δέκα κλάδους ελληνικών εξαγωγών το 2025

15:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Τα τρία ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την υπόθεση Παναγόπουλου

15:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχονται άμεσα κοινές πρωτοβουλίες των προοδευτικών κομμάτων της Βουλής

15:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου στο Reuters: Στα «σκαριά» 20ετής συμφωνία για παροχή αμερικανικού LNG - Στόχος η Ευρώπη να μη ξαναγίνει όμηρος του φυσικού αερίου

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Καθίζηση οδοστρώματος στον Πειραιά - Διακοπή της κυκλοφορίας

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Δασκάλα γιόγκα: Έβλεπε παντού εχθρούς - Οι απειλές, οι βόμβες και η παραδοχή του γιου της ότι «δεν μπορώ να την βοηθήσω»

15:09LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για την Νικολέττα Ράλλη - Πέθανε ο πατέρας της

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Απαλλαγή 43χρονου ηθοποιού για βιασμό και απόπειρα βιασμού, πρότεινε η Εισαγγελέας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

13:20ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: Ο εμπλεκόμενος δημοσιογράφος αποφασίστηκε να απόσχει των καθηκόντων του μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον κατάσκοπο της Κίνας στην Πολεμική Αεροπορία

14:41ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καταδικάστηκε σε 3ετή κάθειρξη και πρόστιμο €30.000 ο διευθυντής της Καρδιοχειρουργικής στο Ιπποκράτειο για φακελάκι €3.000

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Κακούσης για υπόθεση Παναγόπουλου: Στα 32 χρόνια της πορείας μου, ποτέ και κανένας δεν με ταύτισε με παράνομες επιδιώξεις και πρακτικές

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς χειροπέδες στο αεροδικείο ο σμήναρχος - Βαριές κατηγορίες για κατασκοπεία - «Είναι ψύχραιμος και πιστεύει στη δικαιοσύνη», είπε ο δικηγόρος του

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Δασκάλα γιόγκα: Έβλεπε παντού εχθρούς - Οι απειλές, οι βόμβες και η παραδοχή του γιου της ότι «δεν μπορώ να την βοηθήσω»

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 61χρονη έπεσε από τον τέταρτο όροφο - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Στρατινάκη: Παραιτείται από υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εντυπωσιακή δοκιμαστική πτήση για το ιπτάμενο αυτοκίνητο V5000 Matrix – Μεταφέρει 10 επιβάτες

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

14:26ΚΟΣΜΟΣ

«Penisgate»: Οι ενέσεις στο πέος για καλύτερες επιδόσεις των σκιέρ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και η διαφορά στις στολές που φέρνει μετάλλιο

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Έκανε σεξ με την κοπέλα του σε δωμάτιο ξενοδοχείου και βρήκε βίντεο με τις στιγμές τους online

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Πότε δεν θα γίνεται ντελίβερι - Απεργούν διανομείς

14:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ιδιοκτήτης γυμναστηρίου μεταξύ των 25 συλληφθέντων για το κύκλωμα με λαθραία τσιγάρα

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Σμήναρχος ήταν ένας από τους ενδιάμεσους ανάμεσα στην Ελλάδα και το ΝΑΤΟ - Σε ποιες νευραλγικές υπηρεσίες ήταν επικεφαλής

16:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Πειθαρχική δίωξη σε Ποντένσε για την ομπρέλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ