Ανοδική πορεία σε έξι από τους δέκα κλάδους ελληνικών εξαγωγών το 2025

Θετικό πρόσημο παρουσίασαν έξι από τους δέκα βασικούς κλάδους των ελληνικών εξαγωγών το 2025, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του εξαγωγικού τομέα, ιδιαίτερα όταν εξαιρούνται τα πετρελαιοειδή.

Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι συνολικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 2,8% στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, ωστόσο χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφεται καθαρή αύξηση 2%, γεγονός που αναδεικνύει τη θετική δυναμική σημαντικών παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης: «Ισχνά αυξημένος ήταν ο Δεκέμβριος για τις ελληνικές εξαγωγές που κατέγραψαν αύξηση 0,4%, χωρίς πετρελαιοειδή, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024. Επισημαίνεται ότι οι 8 από τους 12 μήνες του 2025 είχαν θετικό πρόσημο και πιο συγκεκριμένα:

Ιανουάριος 9,9%,

Φεβρουάριος 5,8%,

Μάρτιος 6,7%,

Μάιος 9,1%,

Ιούνιος 3,7%,

Ιούλιος 1,5%,

Οκτώβριος 0,3%

και Δεκέμβριος 0,4%.

Αντίθετα, αρνητικό πρόσημο είχαν οι:

Απρίλιος -2,7%,

Αύγουστος -7,1%,

Σεπτέμβριος -1,5%,

Νοέμβριος -5,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Παρατηρείται ότι δεν καταγράφεται σημαντική διαφοροποίηση στην αύξηση (0,7%) των ελληνικών εξαγωγών, με πετρελαιοειδή, κατά τον Δεκέμβριο του 2025, διότι η κυριότερή προϊοντική κατηγορία των ελληνικών εξαγωγών, Πετρελαιοειδή-Καύσιμα υποχώρησε κατά -1,3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024».

Αναφερόμενος ο πρόεδρος στη μείωση των εξαγωγών, για το 2025, κατά -2,8% ή 1,4 δισ. ευρώ, με πετρελαιοειδή, επεσήμανε πως η αύξηση των εξαγωγών των έξι προϊοντικών κατηγοριών, από τις λοιπές εννιά, δεν κατάφερε να αντισταθμίσει τη συρρίκνωση των εξαγωγών των πετρελαιοειδών-καυσίμων (-14,9% ή 2,22 δισ. ευρώ).

Μικρή μείωση στις εξαγωγές προς ΗΠΑ

Το θετικό για τη χρονιά, όπως σημείωσε, είναι ότι αφαιρουμένων των πετρελαιοειδών υπάρχει μια καθαρή αύξηση των εξαγωγών που αγγίζει το 2% ή 725,6 εκ. ευρώ, για το έτος 2025. Για το ίδιο χρονικό διάστημα (δωδεκάμηνο), καταγράφεται αύξηση (2,9%) στο εμπορικό έλλειμμα χωρίς τα πετρελαιοειδή και μείωση (-5,9%) του εμπορικού ελλείμματος με τα πετρελαιοειδή, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο (δωδεκάμηνο) του 2024.

Θετικό επίσης χαρακτηρίζει το γεγονός ότι έξι από τους δέκα κλάδους των προϊόντων έχουν θετικό πρόσημο, στο δωδεκάμηνο του 2025.

«Η Ευρώπη παραμένει σταθερά ο κυριότερος πελάτης της Ελλάδος και για τον μήνα Δεκέμβριο με το 58,2% των ελληνικών εξαγωγών, με πετρελαιοειδή, ή το 65,9% των ελληνικών εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιοειδή, να αποστέλλονται στην Ε.Ε., το μήνα Δεκέμβριο.

Σημειωτέων τα στοιχεία που αφορούν το εμπόριο της Ελλάδος με τις ΗΠΑ δείχνουν τις ελληνικές εξαγωγές να μειώνονται ισχνά κατά (-0,3%) και να αγγίζουν τα 2,40 δισ. ευρώ έναντι 2,41 δισ. ευρώ σε σχέση με το περυσινό δωδεκάμηνο. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές μας από τις ΗΠΑ έφτασαν στα 2,34 δισ. ευρώ έναντι των 2,16 δισ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με αποτέλεσμα το πλεόνασμά μας να είναι 60,3 εκ. ευρώ έναντι 250,7 εκ. ευρώ, στο αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2024» ανέφερε ο πρόεδρος.

Η ανάλυση

Σύμφωνα με ανάλυση επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές αυξήθηκαν μόλις κατά 30,2 εκ. ευρώ, το μήνα Δεκέμβριο του 2025 ή κατά 0,7% και ανήλθαν σε 4,11 δισ. ευρώ έναντι 4,08 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκαν κατά 0,4%, με αποτέλεσμα οι εξαγωγές να αγγίξουν τα 3,07 δισ. ευρώ από 3,05 δισ. ευρώ, δηλαδή διευρύνθηκαν μόλις κατά 11,9 εκατ. ευρώ.

Οι εισαγωγές, αυξήθηκαν και αυτές ελαφρώς το Δεκέμβριο του 2025 (1,5% ή 113,6 εκ. ευρώ) και άγγιξαν τα 7,66 δισ. ευρώ έναντι 7,55 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε 6,39 δισ. ευρώ από 5,88 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 514,9 εκ. ευρώ ή κατά 8,8%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε τον εξεταζόμενο μήνα του 2025 κατά 83,4 εκ. ευρώ ή κατά 2,4%, στα 3,55 δισ. ευρώ από 3,47 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Χωρίς τα πετρελαιοειδή το εμπορικό ισοζύγιο διογκώθηκε κατά 17,8% ή κατά 503 εκ. ευρώ και άγγιξε τα 3,33 εκ. ευρώ από 2,82 εκ. ευρώ που ήταν τον περσυνό Δεκέμβρη.

Όσον αφορά τις εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου μειώθηκαν κατά -2,8% και άγγιξαν τα 48,60 δισ. ευρώ από 50 δισ. ευρώ, μειώθηκαν δηλαδή κατά 1,40 δισ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές για το δωδεκάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν στα 36,92 δισ. ευρώ από 36,19 δισ. ευρώ, δηλαδή είναι αυξημένες κατά 725,6 εκ. ευρώ ή κατά 2%.

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στην περίοδο Ιανουαρίου -Δεκεμβρίου 2025 μειώθηκαν κατά -4,1%, καθώς περιορίστηκαν κατά 3,49 δισ. Ευρώ, με τη συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 82,12 δισ. ευρώ έναντι 85,60 δισ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές και πάλι αυξήθηκαν και άγγιξαν τα 66,48 δισ. ευρώ από 64,93 δισ. ευρώ, δηλαδή ενισχύθηκαν κατά 1,55 δισ. ευρώ ή κατά 2,4%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο δωδεκάμηνο του 2025 μειώθηκε, κατά -5,9%, στα 33,52 δισ. ευρώ από 35,60 δισ. ευρώ το δωδεκάμηνο του 2024. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 2,9% και άγγιξε τα 29,57 δισ. ευρώ από 28,74 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε κατά 826,4 εκ. ευρώ.

Αύξηση των εξαγωγών προς Ε.Ε.

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές το Δεκέμβριο του 2025, παρατηρείται αύξηση των αποστολών προς τις χώρες της Ε.Ε. (11,8%) και μείωση προς τις Τρίτες Χώρες (-11,5%). Όταν, εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή η εικόνα παραμένει η ίδια τόσο για τις εξαγωγές προς τις Χώρες της ΕΕ (5,4%), όσο και για τις εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες, όπου μειώνονται με ρυθμό (-8%), σε σχέση με τον αντίστοιχο περσυνό μήνα.

Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό αυξήθηκε κατά 6 περίπου μονάδες και άγγιξε το 58,2% έναντι 52,4% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2024. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 41,8% έναντι 47,6%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 65,9% και των Τρίτων Χωρών στο 34,1%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2025, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε ελαφρώς προς τις Χώρες της ΕΕ (0,9%) ενώ προς τις Τρίτες Χώρες υποχώρησε κατά -7,3%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αυξάνονται προς τις Χώρες της ΕΕ (3,5%) ενώ μειώνονται ελαφρώς προς τις Τρίτες Χώρες (-0,7%).

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, το Δεκέμβριο του 2025 καταγράφονται πτωτικές τάσεις σε 4 μόνο από τους 10 κυριότερους κλάδους προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, ποσοστιαία πτώση καταγράφεται στις κατηγορίες:

Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-1,3%),

Βιομηχανικά (-7,1%),

Λάδια (-20,8%)

και στις χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-86,3%).

Αντίθετα, αυξημένες είναι οι εξαγωγές της κατηγορίας:

Τρόφιμα (12,9%),

των Μηχανημάτων (9,6%),

των Χημικών (8,4%),

των Διαφόρων Βιομηχανικών (8%),

των Πρώτων Υλών (1,4%)

και των Ποτών & Καπνού (18,5%), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους.

Εξετάζοντας το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, πτώση καταγράφουν οι εξαγωγές και πάλι των 4 μόνο από τις 10 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων:

Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (-14,9%),

Μηχανήματα (-2,7%),

Λάδια (-3,4%)

και οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων κατά -74,9%.

Παράλληλα όμως, αυξημένες εμφανίζονται εκείνες των:

Τροφίμων (9,5%),

Βιομηχανικών (2,9%),

Χημικών (3,7%),

Διαφόρων Βιομηχανικών (5,1%),

Πρώτων Υλών (0,8%)

και Ποτών & Καπνού (7,8%), σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό δωδεκάμηνο.

