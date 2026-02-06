Ηλεία: Ανοίγουν τα θυροφράγματα της λίμνης του Πηνειού λόγω πλημμυρών

Στο άνοιγμα των θυροφραγμάτων της λίμνης Πηνειού θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην Ηλείας, εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.

Ειδικότερα, σε επείγουσα ανακοίνωσή του ο δήμος Ήλιδας αναφέρει τα εξής: «Λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων από τις συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις του τελευταίου διαστήματος, ενημερώνουμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας θα προχωρήσουν μετά τις 15:00, της Παρασκευής 6ης Φεβρουαρίου 2026, στο άνοιγμα των θυροφραγμάτων της λίμνης Πηνειού, με στόχο την ελεγχόμενη διοχέτευση νερού για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων και την εκτόνωση του φράγματος.

Ως εκ τούτου, οι ιδιοκτήτες των περιουσιών και οι κάτοικοι των περιοχών πλησίον της παλιάς κοίτης του Πηνειού, καλούνται να τηρούν τις οδηγίες που προβλέπονται στα Ειδικά Σχέδια των αρμόδιων υπηρεσιών, όπως:

Απαγόρευση προσέγγισης σε παραποτάμια σημεία που θα δεχτούν τα νερά,

Αποφυγή της διέλευσης από τα συγκεκριμένα σημεία που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα,

Απομάκρυνση κοπαδιών και λοιπών ζώων από τα εν λόγω σημεία,

Ήδη έχουν ενημερωθεί οι πρόεδροι όλων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ήλιδας πλησίον της λίμνης, ενώ μαζί με τους κατοίκους θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση για τυχόν νέες προληπτικές οδηγίες.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των οδηγιών, που ως μοναδικό σκοπό έχουν την ασφάλειά σας».

Κλειστός ο δρόμος Λάλα – Ολυμπίας

Η κακοκαιρία έχει προξενήσει πληθώρα προβλημάτων, με απεγκλωβισμούς κατοίκων από τα σπίτια τους να κρίνονται απαραίτητοι, ενώ σημειώθηκε και υποχώρηση γέφυρας την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Νέα ταλαιπωρία έμελλε να βρει τους κατοίκους αφού το πρωί της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου προκλήθηκε μεγάλη κατολίσθηση στην επαρχιακή οδό από Λάλα προς Ολυμπία, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων αφού ο δρόμος είναι κλειστός μέχρι νεωτέρας.

Απεγκλωβισμοί κατοίκων στον Πύργο από την ισχυρή νεροποντή

Χθες, Πέμπτη, πλημμύρισαν σπίτια στην οδό Παπαγεωργίου, όπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής πραγματοποίησαν επιχειρήσεις άντλησης υδάτων αλλά και απομάκρυνσης κατοίκων από πλημμυρισμένες οικίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

