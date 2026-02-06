Η τρομακτική στιγμή που μπαλόνια γεμάτα υδρογόνο σκάνε μέσα σε ασανσέρ

Πλάνα από κάμερα κλειστού κυκλώματος δείχνουν την στιγμή που ένας άνδρας κρατώντας μπαλόνια για ένα πάρτι γενεθλίων μπαίνει σε ένα ασανσέρ στη Βομβάη της Ινδίας, και ξαφνικά σημειώνεται έκρηξη.

Στο ασανσέρ εκείνη τη στιγμή βρισκόταν μία κοπέλα, όταν ο άνδρας με ένα μάτσο μπαλόνια πάρτι γεμάτα υδρογόνο μπαίνει στον ανελκυστήρα. Πριν προλάβει να κλείσει η πόρτα τα μπαλόνια σκάνε σε μία εντυπωσιακή όσο και επικίνδυνη έκρηξη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.



Η αστυνομία ανέφερε ότι έχει προκύψει καταγγελία αμέλειας εναντίον του πωλητή των μπαλονιών.

Συνηθίζεται οι πωλητές να γεμίζουν τα μπαλόνια αντί με ήλιο με υδρογόνο, που αν και φθηνότερο είναι πολύ πιο εύφλεκτο από το αδρανές ήλιο για εξοικονόμηση κόστους.

Τα μπαλόνια αυτά μπορούν να αναφλεγούν από έναν απλό στατικό σπινθήρα ή τριβή

Δείτε το βίντεο από το στιγμή της έκρηξης