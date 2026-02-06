Ταϊλάνδη: Τρεις πρωθυπουργοί σε τρία χρόνια - Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις;

Οι Ταϊλανδοί προσέρχονται στις κάλπες την Κυριακή με φόντο την πολιτική αβεβαιότητα, καθώς η χώρα μέσα σε τρία χρόνια έχει αλλάξει ισάριθμους πρωθυπουργού και εν μέσω μιας αδύναμης εκεχειρίας με την Καμπότζη μετά από συνοριακές συγκρούσεις που σκότωσαν 149 ανθρώπους.

Οι πρόωρες εκλογές φέρνουν αντιμέτωπο το κόμμα Bhumjaithai του υπηρεσιακού πρωθυπουργού Anutin Charnvirakul, το οποίο υποστηρίζεται από το βασιλικό συντηρητικό κατεστημένο της Ταϊλάνδης, με το προοδευτικό Λαϊκό Κόμμα υπό την ηγεσία της νεολαίας.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης και ηγέτης του κόμματος Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, παρευρίσκεται σε προεκλογική συγκέντρωση στην Μπανγκόκ, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 AP/Sakchai Lalit

Οι πρόωρες εκλογές προκηρύχθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο από τον πρωθυπουργό Anutin Charnvirakul, ο οποίος διέλυσε το κοινοβούλιο για να προλάβει μια πιθανή πρόταση μομφής για ένα θέμα συνταγματικής αλλαγής.

Ο Anutin εκείνη την εποχή κατείχε το αξίωμα μόνο για τρεις μήνες μετά την απομάκρυνση του προκατόχου του, Paetongtarn Shinawatra, με δικαστική απόφαση.

Οι κύριοι παίκτες

Ο Anutin επιδιώκει να επιστρέψει στην εξουσία με το συντηρητικό κόμμα του Bhumjaithai. Αναδιαμόρφωσε τον εαυτό του ως ηγέτη εν καιρώ πολέμου κατά τη διάρκεια της συνοριακής σύγκρουσης με την Καμπότζη, αφού η δημοτικότητά του έπεσε λόγω των θανατηφόρων πλημμυρών του νότου και των σκανδάλων απάτης που αφορούσαν ανώτερους αξιωματούχους. Η εκστρατεία του επικεντρώθηκε στην εθνική ασφάλεια και την οικονομική τόνωση.

Το προοδευτικό Λαϊκό Κόμμα, με επικεφαλής τον Natthaphong Ruengpanyawut, συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή των δημοσκοπήσεων με μια ατζέντα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Το κόμμα κέρδισε τις περισσότερες έδρες στη Βουλή το 2023 με διαφορετικό όνομα, αλλά εμποδίστηκε από συντηρητικούς νομοθέτες να σχηματίσει κυβέρνηση. Πρέπει να κερδίσει αρκετά αποφασιστικά για να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια.

Ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος Natthaphong Ruengpanyawut χαιρετά τους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 AP/Wason Wanichakorn

Το Κόμμα Pheu Thai, που υποστηρίζεται από τον πρώην πρωθυπουργό Thaksin Shinawatra, ήταν κάποτε κυρίαρχο ενώ ηγήθηκε της κυβέρνησης για δύο χρόνια μέχρι τον Αύγουστο.

Αλλά δύο από τους πρωθυπουργούς της εκδιώχθηκαν με δικαστικές αποφάσεις ενώ ο Thaksin φυλακίστηκε. Κάνοντας εκστρατεία για την οικονομική ανάκαμψη με γνωστές λαϊκιστικές υποσχέσεις, όπως η διανομή μετρητών, ο επικεφαλής υποψήφιος πρωθυπουργός του Pheu Thai είναι ο ανιψιός του Thaksin, ο ακαδημαϊκός Yodchanan Wongsawat.

Ο υποψήφιος πρωθυπουργός του κόμματος Pheu Thai, Yodchanan Wongsawat, συμμετέχει σε προεκλογική συγκέντρωση στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδη AP/Kittinun Rodsupan

Δεν αναμένεται απόλυτος νικητής

Περίπου 53 εκατομμύρια άνθρωποι στο βασίλειο των 71 εκατομμυρίων έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των 500 εδρών θα συμπληρωθεί μέσω μικτού συστήματος. Περίπου 400 έδρες εκλογικής περιφέρειας θα εκλεγούν με σύστημα first-past-the-post, ενώ 100 έδρες θα κατανεμηθούν μέσω αναλογικής εκπροσώπησης ή βάσει κομματικής λίστας. Τα 500 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων θα επιλέξουν τον πρωθυπουργό.

Κανένα κόμμα δεν αναμένεται να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία, αφήνοντας τον πρωθυπουργό να καθοριστεί μέσω έντονων διαπραγματεύσεων συνασπισμού, παρόμοια με το αποτέλεσμα του 2023.

Οι αναλυτές λένε ότι το Λαϊκό Κόμμα μπορεί να κερδίσει τις περισσότερες έδρες, αλλά αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια στην εξεύρεση εταίρων συνασπισμού λόγω της μεταρρυθμιστικής του ατζέντας, η οποία περιλαμβάνει την ανακίνηση του ισχυρού στρατού.

Οι ηγέτες του Λαϊκού Κόμματος, μαζί με τον Natthaphong Ruengpanyawut, στο κέντρο, υψώνουν τα χέρια τους κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδησ AP/Wason Wanichakorn

Ένας συνασπισμός υπό την ηγεσία του Bhumjaithai είναι ένα πιο πιθανό αποτέλεσμα, επειδή το κόμμα πιθανότατα θα εξασφάλιζε την υποστήριξη του συντηρητικού κατεστημένου που θεωρεί την πλατφόρμα του λιγότερο ενοχλητική για το πολιτικό status quo.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις;

Μια έρευνα της 30ης Ιανουαρίου από το Εθνικό Ινστιτούτο Διοίκησης Ανάπτυξης έθεσε τον ηγέτη του Λαϊκού Κόμματος Natthaphong Ruengpanyawut στην πρώτη θέση για πρωθυπουργό με 29,1%, ακολουθούμενος από τον Anutin με 22,4%. Ο Yodchanan έμεινε πίσω στην τέταρτη θέση.

Για τις κομματικές λίστες, το Λαϊκό Κόμμα προηγήθηκε με 34.2%, ακολουθούμενο από το Bhumjaithai με 22.6% και το Pheu Thai με 16.2%.

Συνταγματική μεταρρύθμιση

Παράλληλα με τις βουλευτικές εκλογές, οι ψηφοφόροι θα ερωτηθούν επίσης εάν θα αντικαταστήσουν το σύνταγμα του 2017, το οποίο συντάχθηκε υπό στρατιωτικό καθεστώς μετά από πραξικόπημα το 2014.

Ακόμη και αν εγκριθεί, η διαδικασία θα είναι μακρά και αβέβαιη, σύμφωνα με αναλυτές. Θα απαιτούσε κοινοβουλευτική δράση, υποστήριξη της Γερουσίας για την τροποποίηση βασικών ρητρών και τουλάχιστον δύο ακόμη δημοψηφίσματα.

Ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν συντριπτική υποστήριξη για το «ναι», το δημοψήφισμα δεν θα εγγυηθεί έναν νέο χάρτη ή έναν δημοκρατικό.