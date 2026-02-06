Επικίνδυνη αύξηση των υδάτων στον ποταμό Άρδα στην Θράκη

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Επικίνδυνη αύξηση των υδάτων στον ποταμό Άρδα στην Θράκη
Forecast Weather Greece/ Facebook
Αυξημένη είναι η ροή των υδάτων των ποταμώνhttps://www.newsbomb.gr/tag/potamos Άρδα, Έβρου και Ερυθροπόταμου το τελευταίο 24ωρο εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που παρατηρείται στην περιοχή.

Ως αποτέλεσμα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης απέστειλε ανακοίνωση με οδηγίες προς τις τοπικές Αρχές να ενημερώσουν τους πολίτες για την αποφυγή τυχόν ατυχημάτων.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

«Σύμφωνα με την από 05-02-2026 Ρηματική Διακοίνωση του ΥΠ. ΕΞ. της Βουλγαρίας για την κατάσταση των φραγμάτων στη γείτονα χώρα καθώς και την υπερχείλιση του φράγματος του Ivoylovgrad και σε συνδυασμό με την έντονη βροχόπτωση το τελευταίο εικοσιτετράωρο, η ροή των υδάτων του ποταμού Άρδα, Έβρου και Ερυθροποτάμου είναι αυξημένη.

Για το λόγο αυτό και προς αποφυγή τυχόν ατυχημάτων παρακαλούμε:

ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ όπως ενημερώσουν ά μ ε σ α τους κατοίκους των περιοχών τους (Γεωργούς – Κτηνοτρόφους–Αλιείς–Κυνηγούς κ.λ.π.):

Να μην πλησιάζουν τους ποταμούς Έβρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου και τα αναχώματα αυτών (επικίνδυνες περιοχές).

Να απομακρύνουν έγκαιρα μηχανήματα και εργαλεία τους από τις επικίνδυνες περιοχές.

Οι Δήμοι να συνεργάζονται με την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Έβρου, εάν απαιτηθεί, για άμεση επέμβαση – παρέμβαση με μέσα και προσωπικό.

Οι ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ όπως ενημερώσουν τους κτηνοτρόφους που διατηρούν εκτροφές πλησίον των ποταμών για την επικείμενη αύξηση των υδάτων. Παρακαλούνται επίσης οι κτηνοτρόφοι να επισκέπτονται ανά τακτά διαστήματα τις εκτροφές τους και επιπλέον να είναι σε επαφή με τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Έβρου για πιθανή εκκένωση των κτηνοτροφικών μονάδων. Να ενημερώσει τους ΤΟΕΒ στην ζώνη ευθύνης τους για τη λήψη προβλεπόμενων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα αρμοδιότητάς τους (Αρδευτικά Αντλιοστάσια – Αποστραγγιστικά δίκτυα κ.λ.π.).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ όπως διαθέσει προσωπικό και μέσα για την έγκαιρη επίβλεψη / επιτήρηση των αναχωμάτων και των αντιπλημμυρικών έργων. *Ενημερώσει τους ΓOΕΒ για τη λήψη προβλεπόμενων μέτρων αποφυγής ζημιών σε έργα αρμοδιότητάς τους (Αρδευτικά Αντλιοστάσια – Αποστραγγιστικά δίκτυα κ.λ.π.)

Η ΠΑΜΘ / ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ δια του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. ΕΒΡΟΥ παρακολουθεί το θέμα και για οποιαδήποτε εξέλιξη επ’ αυτού, θα σας ενημερώσει σχετικά με νεότερο έγγραφό του.

Τα παραπάνω μέτρα ισχύουν έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα».

