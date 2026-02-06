Βόλος: Μητέρα κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της

Μητέρα κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της, ηλικίας κάτω των 10 ετών, και συνελήφθη χθες στον Βόλο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, η σύλληψη προήλθε ύστερα από προανάκριση που διενήργησε η Εισαγγελία, στο πλαίσιο της οποίας συγκεντρώθηκαν στοιχεία που φέρεται να τη συνδέουν με την υπόθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία.

Η γυναίκα οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου η εισαγγελέας υπηρεσίας της άσκησε δίωξη για παιδική πορνογραφία. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

