Ένα βράδυ του 2023, ο Έρικ σκρόλαρε σε διαδικτυακή πλατφόρμα με βίντεο πορνό που όσοι φαίνονται δεν γνωρίζουν ότι καταγράφονταν. Άνοιξε ένα βίντεο και ξαφνικά «πάγωσε», όταν συνειδητοποίησε ότι το ζευγάρι που παρακολουθούσε να μπαίνει σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, να αφήνει τις τσάντες του και μετά να κάνει σεξ ήταν ο ίδιος και η κοπέλα του. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι σε μια πλατφόρμα που ο ίδιος ήταν χρήστης, θα εμφανιζόταν ξαφνικά ως θύμα.

Τρεις εβδομάδες νωρίτερα, οι δυο τους είχαν μείνει για ένα βράδυ σε ένα ξενοδοχείο στη Σενζέν της Κίνας, δεν ήξερα όμως ότι... δεν ήταν μόνοι τους. Οι πιο προσωπικές τους στιγμές είχαν καταγραφεί από κάμερα που ήταν κρυμμένη στο δωμάτιο και το υλικό είχε ανέβει σε πλατφόρμα στην οποία είχαν πρόσβαση χιλιάδες χρήστες.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του BBC, το λεγόμενο κατασκοπευτικό πορνό υπάρχει στην Κίνα εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία, παρά το γεγονός ότι η παραγωγή και η διανομή πορνό είναι παράνομη στη χώρα.

Στήνουν μέχρι και σκηνές μέσα στα δωμάτια

Τα τελευταία δύο χρόνια, όμως, το θέμα έχει πάρει διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χρήστες -κυρίως γυναίκες- να ανταλλάσσουν συμβουλές για το πώς να εντοπίζουν κάμερες τόσο μικρές όσο μια γόμα μολυβιού. Κάποιοι στήνουν μέχρι και σκηνές μέσα σε δωμάτια ξενοδοχείων, προκειμένου να μη βιντεοσκοπηθούν.

Τον περασμένο Απρίλιο, η κινεζική κυβέρνηση προσπάθησε να βάλει «φρένο» σε αυτή την... επιδημία, εφαρμόζοντας κανονισμούς, απαιτώντας από τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων να κάνουν τακτικούς ελέγχους για κρυφές κάμερες.

Ωστόσο, η απειλή της κρυφής βιντεοσκόπησης στην ιδιωτικότητα ενός δωματίου ξενοδοχείου δεν έχει εξαφανιστεί. Η Παγκόσμια Υπηρεσία του BBC βρήκε χιλιάδες πρόσφατα βίντεο από κάμερες κατασκοπείας που γυρίστηκαν σε δωμάτια ξενοδοχείων και πωλήθηκαν ως πορνό, σε πολλούς ιστότοπους.

Μεγάλο μέρος του υλικού διαφημιζόταν στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, μέσω ιστοτόπων και εφαρμογών που ισχυρίζονταν ότι λειτουργούσαν περισσότερες από 180 κάμερες κατασκοπείας σε δωμάτια ξενοδοχείων, οι οποίες όχι μόνο κατέγραφαν, αλλά μετέδιδαν ζωντανά, τις δραστηριότητες των επισκεπτών του ξενοδοχείου.

Ρεπόρτερ του BBC παρακολούθησε έναν από αυτούς τους ιστοτόπους για επτά μήνες και βρήκε περιεχόμενο που καταγράφηκε από 54 διαφορετικές κάμερες, με περίπου τις μισές να λειτουργούν συνεχώς, καταγράφοντας τα πάντα από το δωμάτιο.

Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες επισκέπτες θα μπορούσαν να έχουν βιντεοσκοπηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σύμφωνα το BBC, με βάση τα τυπικά ποσοστά πληρότητας, ενώ οι περισσότεροι είναι απίθανο να γνωρίζουν ότι έχουν καταγραφεί από κάμερα.

Από χρήστης, θύμα

Ο Έρικ (δεν είναι το πραγματικό του όνομα), από το Χονγκ Κονγκ, άρχισε να παρακολουθεί κρυφά γυρισμένα βίντεο όταν ήταν έφηβος, γοητευμένος από το πόσο «ωμό» ήταν το υλικό.

«Αυτό που με τράβηξε είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι τους γυρίζουν», λέει ο Έρικ, τώρα, στα 30 του. «Νομίζω ότι η παραδοσιακή πορνογραφία μοιάζει πολύ στημένη, πολύ ψεύτικη».

Αλλά βίωσε πώς είναι να βρίσκεται στην άλλη πλευρά, όταν βρήκε το βίντεο του εαυτού του και της κοπέλας του «Έμιλι». Και, πλέον, δεν βρίσκει ικανοποίηση σε αυτό το περιεχόμενο.

Όταν είπε στην Έμιλι ότι η διαμονή τους σε ξενοδοχείο είχε βιντεοσκοπηθεί, είχε μονταριστεί και είχε ανέβει στο Telegram, νόμιζε ότι αστειευόταν. Αλλά μετά είδε το υλικό με τα μάτια της και ένιωσε ντροπή. Τρομοκρατήθηκε στην ιδέα ότι το βίντεο θα μπορούσαν να το είχαν δει συνάδελφοι και οικογένεια. Το ζευγάρι δεν μιλούσε μεταξύ του για εβδομάδες.

Η βιομηχανία της κρυφής καταγραφής

Πώς λειτουργεί, λοιπόν, η βιομηχανία, που εκμεταλλεύεται τις προσωπικές σεξουαλικές πράξεις ανυποψίαστων ζευγαριών για ηδονοβλεπτικούς πελάτες που πληρώνουν και ποιος κρύβεται πίσω από αυτό;

Ένας από τους πιο εξέχοντες εμπόρους πορνό με κατασκοπευτικές κάμερες που συνάντησε το BBC ήταν ένας πράκτορας γνωστός ως "AKA".

Η ρεπόρτερ του διεθνούς μέσου προσποιήθηκε τον καταναλωτή και πλήρωσε για να αποκτήσει πρόσβαση σε έναν από τους ιστότοπους ζωντανής μετάδοσης, με μηνιαία χρέωση 65 δολάρια.

Όπως γράφει η ίδια: «Μόλις συνδεόμουν, είχα την επιλογή να επιλέξω ανάμεσα σε πέντε διαφορετικές ροές κινηματογράφησης, καθεμία από τις οποίες έδειχνε πολλά δωμάτια ξενοδοχείου και ορατές μόλις ένας επισκέπτης ενεργοποίησε την παροχή ρεύματος εισάγοντας την κάρτα-κλειδί του. Μπορούσα μέχρι και να γυρίσω πίσω τις ζωντανές μεταδόσεις από την αρχή και να κατεβάσω τα κλιπ ως αρχεία».

Στο Telegram, το οποίο είναι απαγορευμένο στην Κίνα αλλά χρησιμοποιείται συνήθως για παράνομη δραστηριότητα, το AKA διαφήμιζε αυτές τις ζωντανές μεταδόσεις. Ένα κανάλι Telegram είχε έως και 10.000 μέλη.

Βιβλιοθήκες με τα επεξεργασμένα κλιπ ζωντανής μετάδοσης είναι επίσης διαθέσιμες στο Telegram με σταθερή χρέωση. Μπορούσα να δω περισσότερα από 6.000 βίντεο στο αρχείο, που χρονολογούνται από το 2017.

Οι συνδρομητές του AKA σχολιάζουν στη λειτουργία καναλιού του Telegram, καθώς παρακολουθούν ανυποψίαστους επισκέπτες του ξενοδοχείου: κρίνουν την εμφάνισή τους, κουτσομπολεύουν για τις συνομιλίες τους και αξιολογούν τη σεξουαλική τους απόδοση.

Πανηγυρίζουν όταν ένα ζευγάρι αρχίζει να κάνει σεξ και παραπονιούνται αν σβήσουν τα φώτα. Οι γυναίκες περιγράφονται τακτικά ως «τσούλες», «πόρνες» και «σκύλες».

Εντόπισαν κρυφή κάμερα

Άνθρωποι του BBC κατάφεραν να εντοπίσουν μία από τις κάμερες κατασκοπείας σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Σενγκσού, στην κεντρική Κίνα, συνδυάζοντας διάφορα στοιχεία, από συνδρομητές, χρήστες κοινωνικών μέσων και την έρευνά τους.

Ερευνητές μπήκαν στο δωμάτιο και βρήκαν την κάμερα, με τον φακό στραμμένο προς το κρεβάτι. Ήταν κρυμμένη στη μονάδα εξαερισμού του τοίχου και συνδεδεμένη στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του κτιρίου.

Μαζί τους είχαν και έναν ανιχνευτή κρυφής κάμερας, που πωλείται ευρέως στο διαδίκτυο ως «απαραίτητο» για τους επισκέπτες του ξενοδοχείου, ωστόσο αυτός δεν τους έδωσε κανένα στοιχείο για το πού βρισκόταν η κάμερα. Η ομάδα απενεργοποίησε την μυστική κάμερα και η είδηση ​​διαδόθηκε γρήγορα στο Telegram.

«Ο Zhonghua [όνομα κάμερας] κατέβηκε!» έγραψε ένας συνδρομητής στο κύριο κανάλι που διαχειρίζεται η AKA. «Είναι τόσο κρίμα. Αυτό το δωμάτιο έχει την καλύτερη ποιότητα ήχου!» απάντησε ο AKA στη συνομιλία.

Αλλά τα παράπονα μετατράπηκαν σε χαρά όταν, μέσα σε λίγες ώρες, ο AKA δημοσίευσε ότι είχε ενεργοποιηθεί μια κάμερα αντικατάστασης σε ένα διαφορετικό ξενοδοχείο.

Οι πράκτορες δουλεύουν για άλλους

Κατά τη διάρκεια της 18μηνης έρευνας, το BBC περίπου δώδεκα πράκτορες όπως ο AKA. Οι ανταλλαγές που είχαν με τους συνδρομητές κατέστησαν σαφές ότι εργάζονταν για άλλους, τους οποίους αποκαλούσαν «ιδιοκτήτες κάμερας». Αυτοί οι άνθρωποι, όπως υποδηλώνουν τα σχόλια των πρακτόρων, κανόνισαν την εγκατάσταση της κάμερας κατασκοπείας και διαχειρίζονταν τις πλατφόρμες ζωντανής μετάδοσης.

Στη διάρκεια της έρευνας, το BBC αντάλλαξε μηνύματα με τον AKA, ο οποίος κατά λάθος έστειλε ένα στιγμιότυπο οθόνης ενός μηνύματος από κάποιον που είπε ότι ήταν «κάτοχος κάμερας», με το όνομα προφίλ «Αδελφός Chun».

Ο AKA διέγραψε γρήγορα το μήνυμα και αρνήθηκε να το συζητήσει, αλλά το μέσο κατάφερε να επικοινωνήσει απευθείας με τον «Αδελφό Chun». Παρά τα στοιχεία ότι παρείχε την ιστοσελίδα ζωντανής μετάδοσης στον AKA, ο Αδελφός Chun ισχυρίστηκε ότι ήταν απλώς ένας ακόμη αντιπρόσωπος πωλήσεων.

Αυτό που είναι σαφές είναι ότι υπάρχουν σημαντικά χρηματικά ποσά που μπορούν να κερδηθούν. Με βάση τα τέλη συνδρομής και τις συνδρομές στο κανάλι, το BBC εκτιμά ότι ο AKA μόνος του έχει κερδίσει τουλάχιστον 22.000 δολάρια από τον περασμένο Απρίλιο. Το μέσο ετήσιο εισόδημα στην Κίνα πέρυσι ήταν 6.200 δολάρια, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας.

ΜΚΟ βοηθά τα θύματα να αφαιρέσουν τα βίντεο από το διαδίκτυο

Η Μπλου Λι, μέλος ΜΚΟ με έδρα το Χονγκ Κονγκ που ονομάζεται RainLily και η οποία βοηθά τα θύματα να αφαιρέσουν κρυφά βιντεοσκοπημένα πλάνα από το διαδίκτυο, λέει ότι η ζήτηση για τις υπηρεσίες της ομάδας της αυξάνεται, αλλά το έργο αποδεικνύεται πιο δύσκολο.

Το Telegram δεν απαντά ποτέ στα αιτήματα της RainLily για αφαίρεση, λέει, αναγκάζοντάς τους να επικοινωνήσουν με τους διαχειριστές ομάδων, δηλαδή τους ίδιους τους ανθρώπους που πωλούν ή μοιράζονται πορνογραφία από κάμερες κατασκοπείας, οι οποίοι έχουν ελάχιστα κίνητρα να απαντήσουν.

«Πιστεύουμε ότι οι εταιρείες τεχνολογίας μοιράζονται την τεράστια ευθύνη στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Επειδή αυτές οι εταιρείες δεν είναι ουδέτερες πλατφόρμες, οι πολιτικές τους διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο θα διαδιδόταν το περιεχόμενο», λέει η Λι.

Το ίδιο το BBC δήλωσε στο Telegram, μέσω της λειτουργίας ρεπορτάζ, ότι ο AKA και ο Αδελφός Chun -και οι ομάδες που διαχειρίζονταν- μοιράζονταν πορνογραφία από κάμερες κατασκοπείας μέσω των πλατφορμών του, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση.

Όταν επικοινώνησαν ξανά 10 ημέρες αργότερα, με τα πλήρη ευρήματα της έρευνας του BBC, το Telegram είπε: «Η κοινοποίηση μη συναινετικής πορνογραφίας απαγορεύεται ρητά από τους όρους παροχής υπηρεσιών του Telegram» και «προληπτικά ελέγχει... και δέχεται αναφορές [ακατάλληλου περιεχομένου] προκειμένου να αφαιρεί εκατομμύρια κομμάτια επιβλαβούς περιεχομένου κάθε μέρα».

Το μέσο εξέθεσε επίσημα τα ευρήματα για τον Αδελφό Chun και τον AKA, αποδεικνύοντας ότι επωφελούνταν από την εκμετάλλευση ανυποψίαστων επισκεπτών ξενοδοχείων. Δεν απάντησαν, αλλά ώρες αργότερα οι λογαριασμοί στο Telegram που χρησιμοποιούσαν για να διαφημίσουν το περιεχόμενο φάνηκαν να έχουν διαγραφεί. Ωστόσο, ο ιστότοπος στον οποίο ο AKA πούλησε πρόσβαση στη ρεπόρτερ εξακολουθεί να μεταδίδει ζωντανά επισκέπτες ξενοδοχείων.

