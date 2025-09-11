Βρετανία: Γιατρός παράτησε ασθενή στη μέση του χειρουργείου - Τον έκαναν τσακωτό με τη νοσοκόμα

Σε πειθαρχικό έλεγχο βρίσκεται ένας γιατρός, ο οποίος κατηγορείται ότι παράτησε έναν ασθενή πάνω στο χειρουργικό τραπέζι κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης για να κάνει σεξ με μια νοσοκόμα σε ένα παρακείμενο χειρουργείο.

Όσα αποκαλύπτονται στο ιατρικό δικαστήριο είναι άκρως γαργαλιστικά.

Ο αναισθησιολόγος Suhail Anjum, 44 ετών, πατέρας τριών παιδιών, ανακαλύφθηκε από νοσοκόμα την ώρα που έδενε το κορδόνι του παντελονιού του, με τη συνάδερφό του νοσηλεύτρια, να περιγράφεται ότι είχε το παντελόνι της γύρω από τα γόνατά της και το εσώρουχό της σε κοινή θέα.

Senior doctor, Suhail Anjum, 44, who abandoned patient in the middle of surgery to have sex with a nurse was caught in 'compromising position' by colleague at Tameside General Hospitalhttps://t.co/VbpKpGv1JO via @DailyMail — Nomadic Hermit ??????? ?? (@nomadic_hermit) September 11, 2025

Στο δικαστήριο του Μάντσεστερ ειπώθηκε ότι ο Δρ Anjum άφησε τον ασθενή, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αφαίρεση χοληδόχου κύστης, επειδή γνώριζε ότι η νοσοκόμα ήταν πιθανό να βρίσκεται κοντά".

Ο Dr Anjum, ο οποίος εργάζεται πλέον στο Πακιστάν, δήλωσε ότι αισθάνεται "ντροπή και ενοχή για αυτό το τρομερά ενοχλητικό περιστατικό" και πρόσθεσε: "Δεν ξέρω γιατί συνέβη. Δεν ξέρω τι σκεφτόμουν".

Αν και από το περιστατικό δεν προέκυψε κίνδυνος για τον ασθενή, ωστόσο ο γιατρός παραπέμφθηκε στο ιατρικό συμβούλιο, με τον 44χρονο να παραδέχεται ότι είχε αφήσει έναν ασθενή και είχε εμπλακεί σε "σεξουαλική δραστηριότητα" με τη νοσηλεύτρια.

Το δικαστήριο πρέπει να αποφανθεί εάν η ικανότητά του να ασκεί το επάγγελμα είχε επηρεαστεί από το φερόμενο παράπτωμα.

Ο Δρ Anjum είπε στο δικαστήριο ότι ήταν "παθιασμένος" με τη δουλειά του, αλλά το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας περιόδου κατά την οποία ο ίδιος και η σύζυγός του "δεν συνδέονταν ως ζευγάρι".

Είπε ότι η μικρότερη κόρη του είχε γεννηθεί πρόωρα και ότι η σύζυγός του είχε υποστεί τραύμα κατά τη διάρκεια του τοκετού, γεγονός που τον άφησε να αναλάβει επιπλέον οικογενειακές ευθύνες.

Ο Δρ Anjum, ο οποίος δήλωσε ότι θα ήθελε να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συνεχίσει την καριέρα του, πήρε πτυχίο στο Πανεπιστήμιο Επιστημών Υγείας στη Λαχόρη το 2004. Εργάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2011 με θέσεις στο Μπρίστολ, το Μίλτον Κέινς και το Ντάρτφορντ, προτού μετακινηθεί στο Tameside and Glossop Integrated Trust το 2015.

Έφυγε από το Trust τον Οκτώβριο του 2024 και εργάστηκε στο Λίβερπουλ πριν επιστρέψει στο Πακιστάν τον Ιανουάριο.

Το δικαστήριο θα ακούσει αύριο τις τελικές παρατηρήσεις.