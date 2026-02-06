Νέα Αριστερά: Τα τρία ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την υπόθεση Παναγόπουλου

Τρία ερωτήματα απευθύνει η Νέα Αριστερά προς την κυβέρνηση, με αφορμή τις συνεχείς αποκαλύψεις για την υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου.

Σε ανακοίνωσή της, η ΝΕΑΡ κάνει λόγο για «δυσώδη υπόθεση» και καλεί την κυβέρνηση να μην κρύβεται, αλλά και να προχωρήσει σε άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου «Κοινωνική Συμφωνία» για το οποίο είχε εξασφαλίσει τη συναίνεση της ηγεσίας της ΓΣΕΕ.

Τονίζει δε, ότι ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν μπορεί να παραμένει πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Η ΝΕΑΡ θέτει σειρά ερωτημάτων προς την κυβέρνηση στη σκιά των αποκαλύψεων.

Συγκεκριμένα, ρωτά:

Ποιοι ήταν οι όροι και ποιες οι ακριβείς πηγές χρηματοδότησης των προγραμμάτων κατάρτισης ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ που ανατέθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας κατά την περίοδο 2020-2025 και για τα οποία ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ;

των προγραμμάτων κατάρτισης ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ που ανατέθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας κατά την περίοδο 2020-2025 και για τα οποία ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ; Επί πέντε χρόνια δεν είχε υποπέσει στην αντίληψη του Υπουργείου Εργασίας και των ελεγκτικών μηχανισμών του ζήτημα με τη διαχείριση και υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων;

και των ελεγκτικών μηχανισμών του ζήτημα με τη διαχείριση και υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων; Πώς τοποθετείται για το γεγονός ότι ιδιωτικές εταιρείες που συνδέονται με πολιτικά πρόσωπα στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας φαίνεται να έχουν προνομιακή πρόσβαση στον κρατικό μηχανισμό μέσω αναθέσεων του «επιτελικού κράτους»;

