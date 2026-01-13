«Κραλ και Αντίνο» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (13/01).
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δυναμικά συνεχίζει να κινείται στο μεταγραφικό… παζάρι του Ιανουαρίου ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ετοιμάζεται να φέρει «Και Κραλ και Αντίνο» για την ενίσχυση του ρόστερ του Ράφα Μπενίτεθ.
Παράλληλα, η ΑΕΚ κοιτά μόνο την «Πρόκριση» σε βάρος του ΟΦΗ για το Κύπελλο Ελλάδας, τη στιγμή που στον Ολυμπιακό επικρατεί «Χαλασμός για εξτρέμ» με τους Λουίζ, Νταβιτασβίλι και Ρέντζιτς να είναι στο «στόχαστρο».
Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:51 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μυτιλήνη: Καβγάδισε με συγχωριανούς του και έβγαλε μαχαίρι
08:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος: Νεφροπαθής βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
08:37 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Κραλ και Αντίνο» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
08:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Εμπρησμός σε ΑΤΜ τράπεζας στο κέντρο της πόλης
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πώς η άρνηση της Toyota γέννησε την Gazoo Racing
10:23 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 13 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
06:28 ∙ WHAT THE FACT
Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη η σημερινή ημέρα
06:32 ∙ LIFESTYLE