«Κραλ και Αντίνο» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Δυναμικά συνεχίζει να κινείται στο μεταγραφικό… παζάρι του Ιανουαρίου ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ετοιμάζεται να φέρει «Και Κραλ και Αντίνο» για την ενίσχυση του ρόστερ του Ράφα Μπενίτεθ.

Παράλληλα, η ΑΕΚ κοιτά μόνο την «Πρόκριση» σε βάρος του ΟΦΗ για το Κύπελλο Ελλάδας, τη στιγμή που στον Ολυμπιακό επικρατεί «Χαλασμός για εξτρέμ» με τους Λουίζ, Νταβιτασβίλι και Ρέντζιτς να είναι στο «στόχαστρο».

