Πώς η άρνηση της Toyota γέννησε την Gazoo Racing

Του Γιάννη Σκουφή

Η ιστορία της Gazoo Racing δεν ξεκίνησε ως ένα φιλόδοξο αγωνιστικό πρότζεκτ με την επίσημη υποστήριξη της Toyota. Ξεκίνησε σχεδόν από σπόντα, το 2007, όταν ο Akio Toyoda -εγγονός του ιδρυτή της εταιρείας και σημερινός πρόεδρός της- θέλησε να συμμετάσχει στις 24 Ώρες του Nürburgring.

Αν και ήταν τότε υψηλόβαθμο στέλεχος, η διοίκηση της μεγάλης ιαπωνικής εταιρείας αρνήθηκε να συνδέσει το όνομα της Toyota με τη συγκεκριμένη προσπάθεια, την οποία δεν αναγνώρισε ως επίσημη εταιρική δραστηριότητα.

Έτσι, ο Toyoda, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Morizo», δήλωσε συμμετοχή με ένα Toyota Altezza υπό την ονομασία «Team Gazoo», ένα όνομα δανεισμένο από μια πλατφόρμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων της εταιρείας. Το αυτοκίνητο τερμάτισε τον αγώνα, αλλά ο Toyoda ένιωσε «ταπεινωμένος» βλέποντας τις ευρωπαϊκές μάρκες να κυριαρχούν στην πίστα. Κάτι που του έκανε… κλικ.

Η πρώτη απάντηση ήρθε το 2010 με το Lexus LFA, ένα εντυπωσιακό κουπέ με έναν V10 κάτω από το καπό, που εξελίχθηκε παρά τις εσωτερικές δυσκολίες. Την ίδια στιγμή, η απώλεια του Hiromu Naruse, οδηγού εξέλιξης της Toyota και μέντορα του Toyoda, σε τροχαίο κοντά στο Nürburgring, ενίσχυσε τη δέσμευση του προέδρου να φτιάχνει αυτοκίνητα που γεννούν συναίσθημα.

Τελικά, το 2015, η Toyota ενοποίησε όλες τις αγωνιστικές της δραστηριότητες κάτω από την ομπρέλα της Toyota Gazoo Racing. Η ομάδα που κάποτε δεν είχε δικαίωμα να φέρει το όνομα της εταιρείας, είχε πλέον επίσημη δομή και αποδοχή.

Μέσα στα επόμενα χρόνια, γεννήθηκαν τα GR Yaris, GR Corolla, GR 86 και GR Supra, ενώ ακολούθησαν το ολοκαίνουργιο GR GT και, σύμφωνα με τις φήμες, μια νέα GR Celica και ίσως ένα αναγεννημένο GR MR2.

Το 2026, η Toyota αφαίρεσε επισήμως το όνομά της από το σήμα της Gazoo Racing, καθιστώντας την GR αυτόνομη μάρκα, ισάξια με τις Lexus, Daihatsu και Century. Ένα όνομα που ξεκίνησε από μια άρνηση και μια ιστοσελίδα μεταχειρισμένων, έγινε σήμερα σύμβολο επιδόσεων με παγκόσμια αναγνώριση.