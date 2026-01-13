Η λαθραία τεχνολογία που αποτελεί τον τελευταίο σύνδεσμο του Ιράν με τον έξω κόσμο

Για το μεγαλύτερο μέρος του Ιράν , η πρόσβαση στο διαδίκτυο σταμάτησε το απόγευμα της Πέμπτης - στο πιο σοβαρό μπλοκάρισμα που έχει δει η χώρα εδώ και χρόνια διακοπής της πρόσβασης στο διαδίκτυο, μετά από ημέρες κλιμάκωσης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Για ένα πολύ μικρό μέρος της χώρας, εξακολουθεί να είναι δυνατή η μετάδοση φωτογραφιών και βίντεο στον έξω κόσμο, ακόμη και η πραγματοποίηση κλήσεων. Το κανάλι Telegram Vahid Online δημοσίευσε τη Δευτέρα φωτογραφίες νεκρών σωμάτων δίπλα σε έναν δρόμο στο Kahrizak, στα νότια προάστια της Τεχεράνης. Την Κυριακή, κοινοποίησε ένα βίντεο με Ιρανούς να φωνάζουν «θάνατος στον Χαμενεΐ» σε μια κηδεία.

Ορισμένα από αυτά τα βίντεο και τα μηνύματα μεταδίδονται μέσω ενός οικοσυστήματος διαδικτυακών εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί για να παρακάμπτουν τη λογοκρισία - μεταξύ των οποίων είναι τα Telegram proxies , μια αποκεντρωμένη υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων που ονομάζεται Delta Chat και ένα πρόγραμμα περιήγησης που ονομάζεται Ceno, δήλωσε ο Amir Rashidi, Ιρανός ειδικός σε θέματα ψηφιακών δικαιωμάτων.

Ο ρόλος του Starlink

Το πιο σημαντικό μέρος αυτού του συστήματος είναι μακράν τα τερματικά Starlink, τα οποία συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω χιλιάδων δορυφόρων σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη και έχουν εισαχθεί λαθραία στο Ιράν μαζικά τα τελευταία δύο χρόνια. Όσοι τα χρησιμοποιούν διακινδυνεύουν τη ζωή τους.

Υπάρχουν περίπου 50.000 τερματικά Starlink αυτή τη στιγμή στο Ιράν, δήλωσε ο Ρασίντι. Άλλες αναφορές ανεβάζουν αυτόν τον αριθμό σε 100.000. Οι χρήστες της υπηρεσίας - η οποία αποτελεί μέρος της SpaceX του Έλον Μασκ - αποτελούν ένα μικρό κλάσμα του συνολικού πληθυσμού του Ιράν, ο οποίος ξεπερνά τα 90 εκατομμύρια κατοίκους.

Ενώ πολλά άτομα - ακόμη και μια ολόκληρη πολυκατοικία - θα μπορούσαν να συνδεθούν στο διαδίκτυο μέσω ενός μόνο τερματικού Starlink, ο συνολικός αριθμός των χρηστών σε ολόκληρη τη χώρα ανέρχεται το πολύ σε εκατοντάδες χιλιάδες, δήλωσε ο Nταγκ Μαντόρι, διευθυντής ανάλυσης διαδικτύου στην Kentik, μια πλατφόρμα παρατήρησης και πληροφοριών δικτύου.

Διατηρούν τον τελευταίο αδύναμο σύνδεσμο του Ιράν με τον έξω κόσμο. Πολύ λίγες πληροφορίες, τουλάχιστον ηλεκτρονικά, φαίνεται να βγαίνουν από τη χώρα, εκτός από ελάχιστη κίνηση από επιχειρήσεις και άτομα που έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα αυτών που επιτρέπει το καθεστώς.

Σε όλο το Ιράν, οι αρχές αναζητούν τερματικά Starlink –μπλοκάροντας ολόκληρες γειτονιές χρησιμοποιώντας εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για ηλεκτρονικό πόλεμο και πετώντας drones πάνω από στέγες για να αναζητήσουν δορυφορικά πιάτα που να υποδεικνύουν την παρουσία τους, αναφέρουν πηγές. Σύμφωνα με νόμο που ψηφίστηκε το 2025 , η κατοχή τερματικού Starlink στο Ιράν μπορεί να ερμηνευτεί ως κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και τιμωρείται με φυλάκιση έως και 10 ετών.

«Ουσιαστικά έχουν ποινικοποιήσει το Starlink στο βαθμό που λένε στο νόμο ότι αν χρησιμοποιήσετε το Starlink, ισοδυναμεί με τη διεξαγωγή κατασκοπευτικών επιχειρήσεων για το Ισραήλ και την αμερικανική CIA», δήλωσε ο Ρασίντι. Δεν είναι σαφές πόσα τερματικά εξακολουθούν να λειτουργούν και πόσα έχουν κατασχεθεί, πρόσθεσε.

Τα εργαλεία που φαίνεται να χρησιμοποιεί το Ιράν για να μπλοκάρει τους τερματικούς σταθμούς είναι στρατιωτικής ποιότητας, παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται για να μπλοκάρουν τα drones στην πρώτη γραμμή της Ουκρανίας, δήλωσε ο Ρασίντι. Είναι ακριβά και ενεργοβόρα, ικανά να καταστρέψουν μια συγκεκριμένη ραδιοσυχνότητα εντός μιας δεδομένης περιοχής, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο τοπικά και δεν μπορούν να καλύψουν τη χώρα. «Δεν είναι φθηνό. Είναι κάτι που θα βρείτε σε ένα στρατιωτικό οπλοστάσιο και υπάρχουν μόνο λίγα είδη προμηθευτών», είπε ο Μάντορι.

Προς το παρόν, οι λίγοι που έχουν περάσει λαθραία τερματικά Starlink μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο, αν και σε γειτονιές με έντονη παρεμβολή είναι σχεδόν αδύνατο να κάνουν κάτι περισσότερο από την αποστολή μηνυμάτων. Οι τεχνολογικά καταρτισμένοι μεταξύ αυτών χρησιμοποιούν VPN για να συγκαλύψουν την παρουσία τους. Άλλοι απλώς μεταφέρουν τα τερματικά τους από μέρος σε μέρος για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Ενώ οι χρήστες του Starlink μπορούν να επικοινωνούν προς το παρόν, το Ιράν θα μπορούσε να επιλέξει -αν και θα ήταν δύσκολο- να τους εντοπίσει. «Ανάλογα με την προσπάθεια που ήθελε να καταβάλει η ιρανική κυβέρνηση, μπορούσαν να εντοπίσουν τα σήματα που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη συχνότητα που χρησιμοποιούν αυτά τα τερματικά», είπε ο Μάντορι. «Εσείς κατά κάποιο τρόπο ανακοινώνετε τον εαυτό σας».

Οι εγκεκριμένοι από το καθεστώς ιστότοποι

Για όσους δεν έχουν τερματικό, μια ανακοίνωση σε ένα κρατικό κανάλι Telegram έδωσε μια προεπισκόπηση του πιθανού μέλλοντος του διαδικτύου στο Ιράν. Το πρακτορείο ειδήσεων IRIB δημοσίευσε χθες μια λίστα με όλους τους ιστότοπους που θα είναι πλέον διαθέσιμοι στο Ιράν.

Αυτά περιελάμβαναν εγχώριες μηχανές αναζήτησης, εγχώριους χάρτες και υπηρεσίες πλοήγησης, εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, ακόμη και μια εγχώρια υπηρεσία streaming -μια ιρανική έκδοση του Netflix, δήλωσε ο Ρασίντι, με βίντεο μόνο εγκεκριμένα από την κυβέρνηση.

O χάρτης των διαδηλώσεων στο Ιράν Norkon Computing Systems

Όλες αυτές οι ιστοσελίδες αποτελούν μέρος της προσπάθειας του Ιράν να δημιουργήσει ένα εθνικό διαδίκτυο, δήλωσε ο Ρασίντι: μια βασική έκδοση του ιστού που είναι σημαντικά πιο περιορισμένη ακόμη και από αυτήν της Κίνας, διαχειριζόμενη από την κυβέρνηση και ουσιαστικά άσχετη με τον έξω κόσμο. Αυτή η προσπάθεια βρίσκεται σε εξέλιξη από την κυβέρνηση Ρουχανί και τώρα φαίνεται να αποδίδει, είπε.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει, λένε οι Μαντόρι και Ρασίντι, ότι το διαδίκτυο του Ιράν όπως ήταν μπορεί να μην επανέλθει. «Υπάρχουν φήμες», είπε ο Ρασίντι. «Κάποιοι λένε ότι αν τα πράγματα επιστρέψουν στην κανονικότητα, δεν θα υπάρχει διαδίκτυο. Θα υπάρχει μόνο το εθνικό διαδίκτυο». «Προετοιμάζονται για το μακροπρόθεσμο μέλλον, ώστε έτσι να είναι τα πράγματα για μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε η Μάντορι.

