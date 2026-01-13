Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 2 Μαρτίου οι αιτήσεις για να υποβάλλουν ξεχωριστά Ε1 οι σύζυγοι

Η υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων φορολογίας για τους συζύγους δεν επηρεάζει την καταβολή των επιδομάτων

Newsbomb

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 2 Μαρτίου οι αιτήσεις για να υποβάλλουν ξεχωριστά Ε1 οι σύζυγοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη δυνατότητα να διαχωρίσουν τη φορολογική τους σχέση οι σύζυγοι, δίνει και εφέτος η εφορία. Διατηρούν έτσι ο καθένας το προσωπικό του φορολογικό απόρρητο (ιδίως σε ό,τι αφορά στα πεδία για τυχόν προσωπικούς αποταμιευτικούς λογαριασμούς ή άλλα περιουσιακά στοιχεία) υποβάλλοντας χωριστά τη φορολογική δήλωση του, αντί να συμπληρώσουν και να συνυποβάλουν κοινό Ε1 και για τους δυο μαζί.

Ωστόσο, η επιλογή αυτή δεν αποτελεί πανάκεια και απαιτεί προσεκτική μελέτη καθώς, πίσω από την ελευθερία της χωριστής ατομικής δήλωσης, κρύβονται τεκμήρια και επιπλέον φόροι.

Πώς λειτουργεί

Η διαδικασία είναι απλή, αλλά δεσμευτική. Μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ, οι έγγαμοι μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1).

Πρακτικά αυτό γίνεται με δύο τρόπους:

- Μονομερώς, αρκεί να το επιλέξει ο ένας μόνον από τους δύο συζύγους. Αν ο ένας αποφασίσει χωριστή δήλωση, τότε η επιλογή καθίσταται δεσμευτική και για τον άλλο, χωρίς να απαιτείται συναίνεση.

- Με αυτόματη ανανέωση: για όσους είχαν επιλέξει χωριστές δηλώσεις κατά το προηγούμενο έτος, το σύστημα διατηρεί την επιλογή τους "κλειδωμένη". Δεν χρειάζεται νέα αίτηση, εκτός αν επιθυμούν να επιστρέψουν στο καθεστώς της κοινής δήλωσης (ανάκληση).

Οι «παγίδες» της χωριστής δήλωσης

Σε κάθε περίπτωση, η γνωστοποίηση γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής myAADE της Ανεξάρτητης Αρχής, ακολουθώντας τη διαδρομή Ψηφιακές Υπηρεσίες → Φορολογικές Υπηρεσίες → Εισόδημα → Γνωστοποίηση Χωριστής Δήλωσης.

Η πλατφόρμα άνοιξε στις 12.01.2026 και θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 2.03.2026. Μετά την παρέλευση της διορίας αυτής, η επιλογή δεν μπορεί να αλλάξει για το τρέχον φορολογικό έτος.

Η είσοδος γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης taxisnet, τουλάχιστον ενός από τα μέλη του ζευγαριού ή από, ειδικά για τον σκοπό αυτό, εξουσιοδοτημένο λογιστή-φοροτεχνικό, με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης.

Ωστόσο η απόφαση δεν πρέπει να λαμβάνεται "ελαφρά τη καρδία". Αν και η φορολογική "αυτονομία" και ανεξαρτησία των συζύγων φαντάζει ελκυστική, η επιλογή της οικογενειακής δήλωσης συνήθως υπερτερεί, κατά τη διαδικασία της τελικής εκκαθάρισης των φόρων εισοδήματος.

Taxisnet.jpg

Συγκεκριμένα:

1. Ο «μύθος» του συμψηφισμού χρεών

Παλαιότερα, βασικό κίνητρο για το οποίο σύζυγοι επιζητούσαν (και δικαστικά ακόμη) τη χωριστή υποβολή φορολογικής δήλωσης, ήταν ο φόβος ότι τυχόν επιστροφή φόρου του ενός συζύγου, θα συμψηφιζόταν με οφειλές του άλλου.

Αυτό, πλέον, δεν ισχύει ως κίνητρο. Η ΑΑΔΕ εκδίδει χωριστά εκκαθαριστικά σημειώματα ακόμη και στις κοινές δηλώσεις, πιστώνοντας ή χρεώνοντας τον κάθε σύζυγο ατομικά. Επομένως, ο φόβος του συμψηφισμού είναι αβάσιμος στην πλειονότητα των περιπτώσεων.

2. Η παγίδα των Τεκμηρίων

Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος για να μην επιλεγεί χωριστή δήλωση. Στην κοινή δήλωση, το εισόδημα του ενός συζύγου μπορεί να καλύψει τα τεκμήρια διαβίωσης (σπίτια, αυτοκίνητα, δάνεια) του άλλου. Ενώ σε χωριστή δήλωση, αν ο ένας σύζυγος έχει χαμηλό εισόδημα αλλά περιουσιακά στοιχεία στο όνομά του, θα φορολογηθεί βάσει τεκμηρίων, καθώς δεν θα μπορεί να επικαλεστεί το εισόδημα του άλλου συζύγου, για να καλύψει τη διαφορά.

3. Κοινωνικά Επιδόματα

Αν και πολλοί θεωρούν ότι θα βγουν κερδισμένοι εμφανίζοντας ότι, μεμονωμένα, ο ένας σύζυγος έχει χαμηλότερο εισόδημα από τον άλλον, η υποβολή χωριστών δηλώσεων δεν επηρεάζει την καταβολή των κοινωνικών και οικογενειακών επιδομάτων (π.χ. Α21, επιδόματα θέρμανσης κ.λπ.). Τα επιδόματα αυτά υπολογίζονται ούτως ή άλλως πάντοτε με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Οι υπηρεσίες «βλέπουν» τον ΑΦΜ του συζύγου και αθροίζουν τα εισοδήματα, ανεξάρτητα από το αν οι δηλώσεις είναι χωριστές ή κοινές. Δεν υπάρχει, συνεπώς, τρόπος απόκρυψης εισοδήματος για λήψη επιδομάτων μέσω αυτής της οδού.

Επιπλέον, τόσο τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάμο όσο και τα αναγνωρισμένα, δηλώνονται στις χωριστές δηλώσεις, ως εξαρτώμενα μέλη, και από τους 2 συζύγους. Αν όμως υπάρχει εισόδημα ανήλικου τέκνου που δεν φορολογείται στο όνομα του τέκνου, τότε το εισόδημα του προστίθεται στο εισόδημα του γονέα με τις μεγαλύτερες απολαβές.

Ειδικά τα νέα ζευγάρια, υποβάλλουν αρχικά κοινή δήλωση αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος σύναψης του γάμου και για τα εισοδήματα του έτους αυτού.

Από την άλλη, τα μέρη συμφώνου συμβίωσης δεν απαιτείται να γνωστοποιούν την επιθυμία τους για υποβολή χωριστών φορολογικών δηλώσεων καθώς εκ του νόμου υπάρχει η δυνατότητα υποβολής κοινής δήλωσης ή χωριστών δηλώσεων.

Πόσοι το τολμούν

Παρά τον θόρυβο που δημιουργείται κάθε χρόνο, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι οι περισσότεροι φορολογούμενοι παραμένουν "παραδοσιακοί" ή, πιο σωστά ίσως, ορθολογιστές.

Κάθε χρόνο, περίπου 40.000 έως 60.000 ζευγάρια επιλέγουν τον δρόμο των χωριστών δηλώσεων.

Το πλήθος αυτό αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό στο σύνολο των περίπου 6,7 εκατομμυρίων δηλώσεων, αποδεικνύοντας ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία, η "οικογενειακή" φορολογική δήλωση παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι των τεκμηρίων.

Σε περίπτωση πάντως που επιλέξουν να κάνουν χωριστές δηλώσεις, αν ένας εκ των δύο συζύγων δεν έχει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης στην κατοικία του, τότε κατά τη συμπλήρωση του Ε1 δηλώνει την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:51ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Καβγάδισε με συγχωριανούς του και έβγαλε μαχαίρι

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεφροπαθής βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαίος επίτροπος: Η κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ

08:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Κραλ και Αντίνο» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:33ΚΟΣΜΟΣ

«Σταματήστε τις επιθέσεις στα νοσοκομεία της Γάζας»: Επιστολή διαμαρτυρίας από ηθοποιούς, γιατρούς και ακτιβιστές - Από τη Σίνθια Νίξον στον Μαρκ Ράφαλο

08:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 2 Μαρτίου οι αιτήσεις για να υποβάλλουν ξεχωριστά Ε1 οι σύζυγοι - Οι παγίδες

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κρίσεις Συνταγματαρχών Σωμάτων στον Στρατό Ξηράς - Τα ονόματα

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος πληρώνει τις ζημιές μετά από πτώσεις δέντρων, καταρρεύσεις τοίχων και ζημιές σε λακκούβες - Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτες κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων στον Στρατό Ξηράς - Όλα τα ονόματα

08:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα από την Μαύρη Θάλασσα - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εμπρησμός σε ΑΤΜ τράπεζας στο κέντρο της πόλης

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα στη Χαλκίδα: Αυτοκίνητο ανετράπη στη Χρυσοστόμου Σμύρνης

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πρεμιέρα σήμερα με προσφορές έως 50% - Ανοιχτά καταστήματα δύο Κυριακές

08:04ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:03ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Μεγάλος Κομήτης του 2026» πλησιάζει τη Γη και τραβά το βλέμμα των αστρονόμων

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η λαθραία τεχνολογία που αποτελεί τον τελευταίο σύνδεσμο με τον έξω κόσμο - Οι νέοι που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να ανταλλάξουν μηνύματα

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Σηκώνουν χειρόφρενο από σήμερα και 48 ώρες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς η άρνηση της Toyota γέννησε την Gazoo Racing

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτός είναι ο παπάς που βρίσκεται στο μπλόκο της Νίκαιας για συμπαράσταση μέρα νύχτα

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο - Μαζική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

07:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σέρρες: Φρίκη δίχως τέλος - Ξυλοκόπησαν και δεύτερη φορά τον 17χρονο Άγγελο πριν φτάσει σπίτι του

09:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Πάτρα με την εξαφάνιση της Λόρας - Μαρτυρίες για ηλικιωμένο άνδρα που είχε ραντεβού με το κορίτσι

08:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή αέρια μάζα από την Μαύρη Θάλασσα - Πότε θα «χτυπήσει» την Ελλάδα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος ο διάλογος: Η κυβέρνηση προχωρά σε εφαρμογή του νόμου και της τάξης μετά την ακύρωση της συνάντησης από τους αγροτοσυνδικαλιστές

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα - Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Γιατί ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. στου Ζωγράφου - Η επικοινωνία με τον ηλικιωμένο, τα κοσμήματα και το δεύτερο κινητό

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτός είναι ο παπάς που βρίσκεται στο μπλόκο της Νίκαιας για συμπαράσταση μέρα νύχτα

06:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος αντικυκλώνας φέρνει καλοκαιρία - Πότε φαίνεται η επόμενη πολική εισβολή από το ECMWF

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η κατάρρευση της La Niña ξεκινά - Πώς επηρεάζει την Ελλάδα για το χειμώνα του 2026

07:44WHAT THE FACT

Body brokering: Ο τιμοκατάλογος της σκοτεινής βιομηχανίας των ΗΠΑ - Πώς πλουτίζουν από πτώματα

19:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μην αποταμιεύετε πια για τη σύνταξη»: Η τολμηρή πρόβελψη Μασκ σε Ελληνοαμερικανό για το μέλλον

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει άμεσα το τοπίο τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος πληρώνει τις ζημιές μετά από πτώσεις δέντρων, καταρρεύσεις τοίχων και ζημιές σε λακκούβες - Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η συνιδιοκτήτρια του μπαρ, Τζέσικα Μορέτι κλαίει on camera, ζητώντας «συγγνώμη» - «Μια τραγωδία που δεν μπορεί κανείς να φανταστεί, συνέβη στην ιδιοκτησία μας»

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Βασίλισσα Ελισάβετ: 100 χρόνια από το ατύχημα που θα άλλαζε την ιστορία της σύγχρονης Αγγλίας

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Απλώς συνέχιζαν να σκοτώνουν»: Μαρτυρίες από τη φονική καταστολή των διαδηλώσεων από τους μουλάδες του Ιράν

06:28WHAT THE FACT

Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη η σημερινή ημέρα

06:32LIFESTYLE

Ο ALPHA «χτυπά» τον ανταγωνισμό με σαρωτικές αλλαγές στη βραδινή ζώνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ