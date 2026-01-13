Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη η σημερινή ημέρα

Δεν είναι λίγοι αυτοί που τρομοκρατούνται όταν η μέρα «Τρίτη» συμπίπτει με την ημερολογιακή μέρα «13», καθώς αυτός ο συνδυασμός θεωρείται γρουσούζικος στην Ελλάδα, όπως και σε αρκετούς ισπανόφωνους λαούς.

Από την άλλη υπάρχει και ο συνδυασμός «Παρασκευή και 13» ο οποίος θεωρείται σε αγγλοσαξονικούς λαούς γρουσούζικος.

Μάλιστα, οι Ισπανοί είναι τόσο προληπτικοί που έχουν και την φράση «Την Τρίτη μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι», εκτιμώντας την εν λόγω ημέρα εξαιρετικά κακότυχη.

Στην χώρα μας, δε, ρίζες αυτής της θεωρίας περί γκαντεμιάς βρίσκεται στα...κιτάπια της Ιστορίας.

Το 13 είναι ο κατεξοχήν κακότυχος αριθμός, που σπάει την αρμονία του 12 (12 Θεοί του Ολύμπου, 12 άθλοι του Ηρακλή, 12 φυλές του Ισραήλ, 12 μαθητές του Χριστού, 12 Ιμάμηδες κλπ). Με την προσθήκη του αριθμού 1 σχηματίζεται η αρχή ενός νέου κύκλου.

Με ποια ιστορικά γεγονότα συνδέεται

Την Τρίτη, 29 Μαΐου 1453, έγινε η Άλωση της Κωνσταντινούπολης. Βέβαια, το ημερολόγιο έδειχνε 29, και όχι 13, όμως το άθροισμα των ψηφίων του 1453 δίνει 13.

Την Τρίτη, 13 Απριλίου 1204, έγινε η Άλωση της Πόλης από τους Σταυροφόρους.

Τρίτη και 13 στον κινηματογράφο

Αυτό τον τόσο γκαντέμικο συνδυασμό έχει τιμήσει δεόντως και ο χώρος του κινηματογράφου. Η κωμική ταινία του 1963, «Τρίτη και 13», στην οποία πρωταγωνιστούσε ο «προληπτικός» Νίκος Σταυρίδης και το «γούρι του», ο Γιάννης Γκιωνάκης. Η συγκεκριμένη ταινία που αποτελεί σενάριο των Γιώργου Λαζαρίδη-Γιώργου Ρούσσου και σκηνοθεσία του Ορέστη Λάσκου, δείχνει την καθημερινότητα ενός προληπτικού πολιτικού μηχανικού, του Νίκου Σταυρίδη, που βρίσκει το «γούρι» του στο πρόσωπο ενός παλιού του συμμαθητή -τον ρόλο τον οποίο έχει ο Γιάννης Γκιωνάκης- πολύ φτωχού, αλλά και πολύ φιλόδοξου.