Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται το πρωί της Τρίτης (13/01) στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας.

Στο «κόκκινο» η κίνηση στον Κηφισό, με τους οδηγούς να κινούνται «σημειωτόν» από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Αιγάλεω στο ρεύμα προς Φάληρο, και από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια στο ρεύμα προς Μεταμόρφωση.

Την ίδια ώρα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, δύσκολες είναι οι συνθήκες και στην Κηφισίας, από τη διασταύρωση με Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.