Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Πού εντοπίζονται προβλήματα
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται το πρωί της Τρίτης (13/01) στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας.
Στο «κόκκινο» η κίνηση στον Κηφισό, με τους οδηγούς να κινούνται «σημειωτόν» από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως το Αιγάλεω στο ρεύμα προς Φάληρο, και από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφεια στο ρεύμα προς Μεταμόρφωση.
Την ίδια ώρα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, δύσκολες είναι οι συνθήκες και στην Κηφισίας, από τη διασταύρωση με Κατεχάκη έως το Χαλάνδρι, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.
Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος: Νεφροπαθής βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
08:37 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Κραλ και Αντίνο» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
08:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Εμπρησμός σε ΑΤΜ τράπεζας στο κέντρο της πόλης
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πώς η άρνηση της Toyota γέννησε την Gazoo Racing
07:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Καθαρά Δευτέρα: Πότε είναι φέτος - Οι αργίες της χρονιάς
10:23 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός: Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 13 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
06:28 ∙ WHAT THE FACT
Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη η σημερινή ημέρα
06:32 ∙ LIFESTYLE