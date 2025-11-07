Καλλιακμάνης σε Παγώνη: «Πρέπει να είσαι ερωτευμένη με τον Άδωνι Γεωργιάδη»

Έναν χιουμοριστικό διάλογο είχαν η Ματίνα Παγώνη, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη. Στη συζήτηση πήρε μέρος σε ζωντανή σύνδεση από τα Βορίζια ο Γιώργος Καλλιακμάνης

Ένα χιουμοριστικό διάλογο είχαν το πρωί της Παρασκευής, 7 Νοεμβρίου, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, η Ανθή Βούλγαρη και η Ματίνα Παγώνη με τον Γιώργο Καλλιακμάνη να το... τερματίζει.

«Υποτίθεται ο φίλος μου ο Χασαπόπουλος θα με κέρναγε γλυκά σήμερα, υποτίθεται από την Ξάνθη», είπε πρώτη η Ματίνα Παγώνη και τότε ο δημοσιογράφος του MEGA της απάντησε: «Συγγνώμη με συγχωρείς, μόνο εμείς θα κερνάμε; Ήταν προχθές τα γενέθλιά μου. Είχα φέρει εδώ ένα τραπέζι γλυκά».

«Δεν τρώω σοκολάτες», πρόσθεσε ακόμη ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος με την Ανθή Βούλγαρη να τον ρωτά: «Από πότε δεν τρως εσύ σοκολάτες;» και εκείνον να απαντά: «Μην αρχίσουμε τώρα. Χρόνια πολλά Σταματίνα».

«Ευχαριστώ και να ευχηθώ στον υπουργό Υγείας για εχθές. Πολύχρονος, να τα εκατοστήσει. Είχε τα γενέθλιά του. Έκανε μια πολύ σεμνή γιορτή με λίγους φίλους»

Στην παρέα τους και σε σύνδεση από τα Βορίζια εντάχθηκε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, αναφέροντας: «Χρόνια πολλά Ματίνα μου. Πρέπει να είσαι ερωτευμένη με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Η γυναίκα του δεν ξέρω αν ζηλεύει».

Η Ματίνα Παγώνη τότε απάντησε: «Δεν ζηλεύει ποτέ γιατί ξέρει ότι είμαστε φίλοι. Αμέσως να πεις την κακία σου».