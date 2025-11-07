Τροχαίο στο Διδυμότειχο: Ένας νεκρός από σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό σημειώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 5:30 το πρωί στον κόμβο Θυρέας, επί του κάθετου οδικού άξονα Αρδανίου – Ορμενίου στο Διδυμότειχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα φορτηγό με κατεύθυνση προς Διδυμότειχο, φορτωμένο με οικοδομικά υλικά, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα ΙΧ που κινείτο στην αντίθετη κατεύθυνση προς Ορεστιάδα. Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο οδηγός του ΙΧ ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ο οδηγός του φορτηγού απεγκλωβίστηκε με σοβαρό τραύμα στο χέρι.

O οδηγός του ΙΧ που έχασε την ζωή του ειναι 39 ετών. Ο οδηγός του φορτηγού έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στο χέρι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στην Ορθοπαιδικη κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Από την σύγκρουση αναποδογύρισε το φορτηγό αυτοκίνητο με αποτέλεσμα ο δρόμος να γεμίσει μεγάλη ποσότητα αμμοχάλικου. Για το λόγο αυτό η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω του παράδρομου Θυρέας προς Ορεστιάδα και μέσω Πυθίου αν κινείται κανείς προς Διδυμότειχο. Αυτή την ώρα καθαρίζεται ο δρόμος ώστε να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία.