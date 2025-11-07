«Πάρκαρε» το αυτοκίνητο του στις ράγες του τραμ στο κέντρο της Αθήνας
Στον 28χρονο οδηγό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ και του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για 2 μήνες
Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, 28χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών.
Ειδικότερα ο κατηγορούμενος στάθμευσε το αυτοκίνητό του σε ράγες του ΤΡΑΜ, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία συρμού για περίπου μία ώρα.
Στον οδηγό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ και του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για 2 μήνες.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
