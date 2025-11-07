«Πάρκαρε» το αυτοκίνητο του στις ράγες του τραμ στο κέντρο της Αθήνας

Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, 28χρονος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Ειδικότερα ο κατηγορούμενος στάθμευσε το αυτοκίνητό του σε ράγες του ΤΡΑΜ, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία συρμού για περίπου μία ώρα.

Στον οδηγό επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.200 ευρώ και του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για 2 μήνες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.