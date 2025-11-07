Αγρίνιο: 49χρονη κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά από μαχαίρωμα του πατέρα της

Στο Νοσοκομείο Αγρινίου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου ο 79χρονος άνδρας, ο οποίος το πρωί δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από την κόρη του στο διαμέρισμά του στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το agriniopress, ο άνδρας φέρει τραύματα στο πρόσωπο και τον θώρακα, τα οποία ευτυχώς δεν απειλούν τη ζωή του. Οι Aρχές συνέλαβαν την 49χρονη κόρη, η οποία έχει βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό, και κατάσχεσαν το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας στην έδρα του Αγρινίου.