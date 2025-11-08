Θεσσαλονίκη: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία της Hellenic Train με 230 επιβάτες

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος, λίγο μετά τις 19.00 του Σαββάτου, αμαξοστοιχία της Hellenic Train με 230 επιβάτες, που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα - Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, πρόκειται για την αμαξοστοιχία IC 56, που ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Σφενδάλης, από όπου αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 119 λεπτών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να αντικαταστήσουν εκείνες της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας και έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Θεσσαλονίκη.

«Καθόλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας βρισκόταν κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του δρομολογίου, ενώ προσφέρθηκαν νερά και σνακ» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το τηλεφωνικό κέντρο της Hellenic Train (14511) έμεινε το βράδυ του Σαββάτου διαθέσιμο για δύο επιπλέον ώρες, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας.

Επιπλέον, στελέχη του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας βρίσκονταν στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης, για να υποδεχθούν τους επιβάτες κατά την άφιξή τους και να τους ενημερώσουν αναλυτικά σχετικά με τις προβλεπόμενες διαδικασίες αποζημίωσης.