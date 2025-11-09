Αττική Οδός: Οδηγός πήγαινε με όπισθεν 1,5 χλμ. στη ΛΕΑ - Άρση άδειας και πρόστιμο 1.225 ευρώ

Συνελήφθη 56χρονος οδηγός που έκανε όπισθεν στη ΛΕΑ της Αττικής Οδού για πάνω από 1,5 χιλιόμετρο, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τροχαίο ατύχημα.

Όπως διαπιστώθηκε, στον ίδιο είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 20 Οκτωβρίου 2025, για 30 ημέρες, λόγω παράνομης χρήσης κινητού τηλεφώνου ενώ οδηγούσε.

Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.225 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 395 ημέρες.

Ο 56χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.