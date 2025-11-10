Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Νοεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 10 Νοεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Νοεμβρίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Ανήλικα βαποράκια και χρήστες ναρκωτικών μέσα στα σχολεία

Ελεύθερος Τύπος: 4 "ΔΩΡΑ" στις συντάξεις τον Δεκέμβριο

Τα Νέα: Πώς σώζεται η περιουσία από το... δάσος

Η Καθημερινή: Κακούργημα οι μπαλωθιές

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

07:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εν αναμονή εξελίξεων στη ΝΕΑΡ μετά τη νέα ήττα Χαρίτση στην ΚΕ - Τα σενάρια για την επόμενη μέρα και το «δημοψήφισμα»

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Συγκίνηση στον τερματισμό του τελευταίου δρομέα

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

06:52ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Νοεμβρίου

06:49WHAT THE FACT

Μειώνεται κατά 5 μονάδες ο μέσος όρος του IQ ανά γενιά - Αναστροφή του «φαινομένου Flynn»

06:46LIFESTYLE

Οδηγός μυθοπλασίας – Τι θα δούμε, απόψε, στις ελληνικές σειρές

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Πρέβεζα, «χτυπήθηκε» και η Βόνιτσα, πλημμύρες στην Παλαιά Φιλιππιάδα - «Μας πήρε και μας σήκωσε», λένε στη Ζάκυνθο, έπεσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη

06:42LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Το καλοκαίρι η βάφτιση του γιου της - «Έχουμε κατασταλάξει στο όνομα»

06:36ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Χαράλαμπος Ταϊγανίδης: Ο Παραολυμπιονίκης που κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ – Κολυμπούσε ασταμάτητα για 60 ώρες – Το μήνυμα που στέλνει

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης

06:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αναχωρεί με Φαρίντ για μια κρίσιμη «διαβολοβδομάδα»

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς μετρό από σήμερα και για ένα μήνα η Θεσσαλονίκη - Ποια λεωφορεία θα εξυπηρετούν τον κόσμο

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κλοπές χαλκού από κολώνες φωτισμού βυθίζουν στο σκοτάδι γειτονιές της Αθήνας

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Δήμοι «παίρνουν πάνω τους» το δημογραφικό: Προσφέρουν επίδομα έως 3.000 ευρώ για κάθε γέννα

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης που βραβεύθηκε από τον Ούγγρο πρόεδρο για το ανδραγάθημά του περιγράφει στο Newsbomb - «Το καλύτερο πράγμα είναι να βοηθάς τους άλλους»

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Προφυλακιστέα τα τρία αδέλφια – Στα χέρια της Αστυνομίας βίντεο που δείχνει τη διαδρομή των όπλων

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πολιτική πλατφόρμα, το κόμμα Σαμαρά και η σιγή ασυρμάτου του Μεγάρου Μαξίμου

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Βορίδης - Βάρρας σημειώσατε Χ, το πάρτι της PwC στα ΕΛΤΑ, μύθοι και πραγματικότητα για τον ανασχηματισμό, το 13άρι του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα παρατράγουδα με Euronext-ΕΧΑΕ, ο Nasdaq και η δική μας φούσκα πληροφορικής, ποιοι και γιατί αγοράζουν ΔΕΗ και η ατάκα του Μυ

05:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στη Σοφοκλέους - Διακοπή κυκλοφορίας από την Αθηνάς

08:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος και χιόνια ακόμη και στη Μεσόγειο – Τι δείχνουν τα μοντέλα για την Ελλάδα

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Πρέβεζα, «χτυπήθηκε» και η Βόνιτσα, πλημμύρες στην Παλαιά Φιλιππιάδα - «Μας πήρε και μας σήκωσε», λένε στη Ζάκυνθο, έπεσαν δέντρα στη Θεσσαλονίκη

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

05:12ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο Αναστάσιος Γκαρίπης που βραβεύθηκε από τον Ούγγρο πρόεδρο για το ανδραγάθημά του περιγράφει στο Newsbomb - «Το καλύτερο πράγμα είναι να βοηθάς τους άλλους»

06:59ΚΥΠΡΟΣ

Ο «μυστικός στρατός» των Κυπρίων: Πώς εκπαιδεύονται στρατιωτικά από ιδιωτικές εταιρείες στο εξωτερικό

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ο ρασοφόρος με την κοκαΐνη προσπάθησε να διεισδύσει σε πολιτικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

07:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Συγκίνηση στον τερματισμό του τελευταίου δρομέα

14:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος οι φριτέζες αέρος: Αυτή είναι η συσκευή που θα τις αντικαταστήσει

06:49WHAT THE FACT

Μειώνεται κατά 5 μονάδες ο μέσος όρος του IQ ανά γενιά - Αναστροφή του «φαινομένου Flynn»

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πολιτική πλατφόρμα, το κόμμα Σαμαρά και η σιγή ασυρμάτου του Μεγάρου Μαξίμου

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Προφυλακιστέα τα τρία αδέλφια – Στα χέρια της Αστυνομίας βίντεο που δείχνει τη διαδρομή των όπλων

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Μάλι: Τζιχαντιστές εκτέλεσαν δημοσίως νεαρή TikToker, κατηγορώντας την για συνεργασία με τον στρατό

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Νέα έκρηξη στο ηφαίστειο Κιλαουέα – Σε συναγερμό οι αρχές – Δείτε live εικόνα

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Βορίδης - Βάρρας σημειώσατε Χ, το πάρτι της PwC στα ΕΛΤΑ, μύθοι και πραγματικότητα για τον ανασχηματισμό, το 13άρι του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα παρατράγουδα με Euronext-ΕΧΑΕ, ο Nasdaq και η δική μας φούσκα πληροφορικής, ποιοι και γιατί αγοράζουν ΔΕΗ και η ατάκα του Μυ

05:30ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Σύγκρουση τρένων μεταξύ Πεζίνεκ και Μπρατισλάβας με δεκάδες τραυματίες – Έκτακτη συνεδρίαση της κυβέρνησης Φίτσο

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τροχαίο ατύχημα με όχημα που μετέφερε αγωνιστικό αυτοκίνητο

01:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Πλησιάζει η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

