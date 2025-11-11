Κρήτη: Αμετανόητοι - Άσκοποι πυροβολισμοί 29χρονου στον Άγιο Νικόλαο

Κάποιοι εξακολουθούν να επιμένουν στην πρακτική των «μπαλοθιών» παρά τα όσα έχουν συμβεί στην Κρήτη, όπου ένα ολόκληρο χωριό να τελεί υπό αστυνομική προστασία και δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ένας 29χρονος, το βράδυ της Δευτέρας, θεώρησε σκόπιμο να γιορτάσει σπίτι του, πυροβολώντας στον αέρα, όμως πλέον η κατάσταση έχει αλλάξει και η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση, σύμφωνα με του Patris.gr.

Άνδρες της Ασφάλειας του Αγίου Νικολάου και του ΤΑΕ έσπευσαν στην οικία του 29χρονου και τον συνέλαβαν για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, ενώ έγιναν έρευνες σε αποθήκες και ποιμνιοστάσια ιδιοκτησίας του.