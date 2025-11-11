Θεσσαλονίκη: Έπεσε δέντρο και καταπλάκωσε σταθμευμένα αυτοκίνητα στην Τούμπα
Προβλήματα από τους ισχυρούς ανέμους στην Τούμπα Θεσσαλονίκης
Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη έφερε προβλήματα στην Τούμπα με ένα δέντρο να πέφτει και να πλακώνει σταθμευμένα οχήματα.
Συγκεκριμένα, το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (11/11) στην οδό Διογένους, όταν ένα τεράστιο δέντρο λόγω των μποφόρ ξηλώθηκε και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ αποκόπηκε και η κυκλοφορία των οχημάτων.
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με πέντε πυροσβέστες για τεμαχισμό του δέντρου ενώ ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα
Με πληροφορίες από thestival.gr
