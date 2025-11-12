Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνος από την Πέμπτη λόγω εργασιών
Μέχρι Κυριακή 30 Νοεμβρίου οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Διαδόχου Παύλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο, κατά το χρονικό διάστημα από 13-11-2025 έως 30-11-2025, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, κατά την παραπάνω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.
Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:00 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
5 κολπάκια για το πληκτρολόγιο του Android που θέλεις να γνωρίζεις
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πολυτελές ρετιρέ στη Φλόριντα με... δώρο μία Pagani
07:53 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Τι θα πληρώσουμε φέτος - Πόσο είναι τα πρόστιμα
07:37 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τραμπ: «Έχω υποχρέωση να καταθέσω αγωγή κατά του BBC»
07:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:00 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η κυβέρνηση κλείνει τα αγροτικά μέτωπα - Πώς θα γίνουν οι πληρωμές;
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 12 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
08:34 ∙ WHAT THE FACT