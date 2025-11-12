Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Ποιους Αγίους τιμά στις 13 Νοεμβρίου η Εκκλησία

Newsbomb

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αύριο Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των Οσυομαρτίρων Δαμασκηνού του Κωνσταντινοπολίτου, Ιωάννου Χρυσοστόμου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

  • Δαμασκηνός
  • Δαμασκηνή
  • Χρυσόστομος
  • Χρυσοστόμης
  • Χρυσοστόμη
  • Χρυσοστομία
  • Χρυσοστομίτσα

Άγιος Δαμασκηνός

Ο Άγιος Δαμασκηνός καταγόταν από τον Γαλατά της Κωνσταντινούπολης και ονομαζόταν Διαμαντής. Έμεινε ορφανός σε μικρή ηλικία και για να αποφύγει την οργή των Τούρκων, για κάποιο του παράπτωμα, αναγκάστηκε να ασπαστεί τον ισλαμισμό. Αργότερα όμως μετανόησε και πήγε στο Άγιον Όρος.

Εκεί, στο Μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας, έγινε μοναχός με το όνομα Δαμασκηνός και ασκήθηκε στην αρετή για 12 χρόνια. Τον κατέλαβε όμως ο πόθος του μαρτυρίου και μαζί με τον απερχόμενο από τη Λαύρα Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Διονύσιο, ήλθε στη Βασιλεύουσα. Εκεί δημόσια κήρυττε τον Χριστό και προέτρεπε τους μουσουλμάνους ν’ αρνηθούν τον Μωάμεθ.

Οι Τούρκοι τον πέρασαν για τρελό και στην αρχή δεν του έδωσαν σημασία. Αλλά ο Δαμασκηνός με τα κηρύγματα του έγινε τόσο προκλητικός στους Τούρκους, με αποτέλεσμα να τον συλλάβουν και αφού τον βασάνισαν σκληρά, τον αποκεφάλισαν μπροστά στην πόρτα του Πατριαρχείου στις 13 Νοεμβρίου 1681 μ.Χ.

Το λείψανο του ενταφιάσθηκε στο ναό της Θεοτόκου, στη νήσο Χάλκη. Ο ηγούμενος Μακάριος του μοναστηριού του Μαύρου Μόλου αγόρασε και φύλαξε τις πόρτες του εργαστηρίου απέναντι στην είσοδο του Πατριαρχείου, που είχαν βαφτεί με το αίμα του μάρτυρα.

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Ο μεγάλος αυτός πατέρας και διδάσκαλος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 347 μ.Χ.(κατά άλλους το 354 μ.Χ.). Πατέρας του ήταν ο στρατηγός Σεκούνδος και μητέρα του η Ανθούσα. Γρήγορα έμεινε ορφανός από πατέρα, και η μητέρα του - χήρα τότε 20 ετών - τον ανέθρεψε και τον μόρφωσε κατά τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο. Ήταν ευφυέστατο μυαλό και σπούδασε πολλές επιστήμες στην Αντιόχεια - κοντά στον τότε διάσημο ρήτορα Λιβάνιο - αλλά και στην Αθήνα, μαζί με τον αγαπημένο του φίλο Μέγα Βασίλειο (βλέπε 1 Ιανουαρίου).

Όταν αποπεράτωσε τις σπουδές του, επανήλθε στην Αντιόχεια και αποσύρθηκε στην έρημο για πέντε χρόνια, όπου ασκήτευε προσευχόμενος και μελετώντας τις Άγιες Γραφές. Ασθένησε όμως και επέστρεψε στην Αντιόχεια, οπού χειροτονήθηκε διάκονος - το 381 μ.Χ., σε ηλικία 34 ετών - από τον Αρχιεπίσκοπο Αντιοχείας Μελέτιο. Αργότερα δε από τον διάδοχο του Μελετίου Φλαβιανό πρεσβύτερος σε ηλικία 40 ετών.

Κατά την Ιερατική του διακονία ανέπτυξε όλα τα ψυχικά του χαρίσματα, πύρινο θείο ζήλο και πρωτοφανή ευγλωττία στα κηρύγματα του. Έσειε και συγκλόνιζε τα πλήθη της Αντιόχειας και συγκινούσε τις ψυχές τους βαθύτατα. Η φήμη του αυτή έφτασε μέχρι τη βασιλεύουσα και έτσι, την 15η Δεκεμβρίου 397 μΧ., με κοινή ψήφο βασιλιά Αρκαδίου και Κλήρου, έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, κάτι που ο ίδιος δεν επεδίωξε ποτέ. Και από την θέση αυτή ο Ιερός Χρυσόστομος, εκτός άλλων, υπήρξε αυστηρός ασκητής και δεινός ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, όπως φαίνεται από τα πολλά συγγράμματα του (διασώθηκαν 804, περίπου, ομιλίες του). Έργο επίσης του Χρυσοστόμου είναι και η Θεία Λειτουργία, που τελούμε σχεδόν κάθε Κυριακή, με λίγες μόνο, από τότε μετατροπές.

Ο ιερός Χρυσόστομος κατά τη διάρκεια της πατριαρχείας του υπήρξε αδυσώπητος ελεγκτής κάθε παρανομίας και κακίας. Αυτό όμως έγινε αιτία να δημιουργήσει φοβερούς εχθρούς, και μάλιστα αυτήν την αυτοκράτειρα Ευδοξία, επειδή ήλεγχε τις παρανομίες της. Αυτή μάλιστα, σε συνεργασία με τον τότε Πατριάρχη Αλεξαδρείας Θεόφιλο (ενός μοχθηρού και ασεβούς ανθρώπου), συγκάλεσε σύνοδο (παράνομη) από 36 επισκόπους (όλοι τους πνευματικά ύποπτοι και δυσαρεστημένοι από τον άγιο) στο χωριό Δρυς της Χαλκηδόνας και πέτυχε την καθαίρεση και εξορία του Αγίου σ' ένα χωριό της Βιθυνίας. Η απόφαση αυτή όμως, τόσο εξερέθισε τα πλήθη, ώστε αναγκάστηκε αυτή η ίδια η Ευδοξία να τον ανακαλέσει από την εξορία και να τον αποκαταστήσει στο θρόνο με άλλη συνοδική αθωωτική απόφαση (402 μ.Χ.). Αλλά λίγο αργότερα, η ασεβής αυτή αυτοκράτειρα, κατάφερε και πάλι να εξορίσει τον Άγιο (20 Ιουνίου 404 μ.Χ.) στην Κουκουσό της Αρμενίας και από κει στα Κόμανα, όπου μετά από πολλές κακουχίες και άλλες ταλαιπωρίες πέθανε το 407 μ.Χ.

Ο Μ. Ι. Γαλανός στον Συναξαριστή του, μεταξύ των άλλων, αναφέρει για τον Ιερό Χρυσόστομο, ότι υπήρξε και αναγνωρίζεται ως ο πιο άριστος και δημοφιλής διδάσκαλος της Χριστιανικής Εκκλησίας. Κανένας δεν εξήγησε όπως αυτός, με τόσο πλούτο και τόση σαφήνεια τα νοήματα των θείων Γραφών, ούτε δε υπήρξε εφάμιλλός του στην ετυμολογία, την απλότητα, αλλά και στη φλόγα και τη δύναμη της ρητορείας. Υπήρξε ρήτορας θαυμαστός, λογοτέχνης απαράμιλλος, βαθύτατος και διεισδυτικότατος, ψυχολόγος και καταπληκτικός κοινωνιολόγος με αίσθημα χριστιανικής ισότητας, χωρίς προνομιούχους, με καθολική αδελφότητα. Ανήκει σ' αυτούς που φαίνονται «ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ» (Προς Φιλιππησίους, 6:15.), δηλαδή σαν φωτεινά αστέρια μέσα στον κόσμο.

Να σημειώσουμε εδώ, ότι ο ιερός Χρυσόστομος πέθανε την 14η Σεπτεμβρίου, αλλά λόγω εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού μετατέθηκε η εορτή της μνήμης του την 13η Νοεμβρίου. Επίσης την 15η Δεκεμβρίου εορτάζουμε την χειροτονία του σε Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, την 27η Ιανουαρίου την ανακομιδή των λειψάνων του, αλλά η μνήμη του εορτάζεται και την 30η Ιανουαρίου μαζί με τον Μέγα Βασίλειο και τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Και τέλος την 26η Φεβρουαρίου εορτάζουμε την μνήμη της χειροτονίας του σε πρεσβύτερο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:45ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα εργοστάσιο παραγωγής αστεριών ανακαλύφθηκε στο πρώιμο Σύμπαν

23:36LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Μιλά ανοιχτά για τη μάχη της με το άγχος - «Το βιώνω για πρώτη φορά στη ζωή μου»

23:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνελήφθη ο Akon επειδή οδηγούσε ενώ είχε λήξει η άδεια οδήγησής του

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Συναγερμός για εξαφάνιση 75χρονου– Έφυγε να πάει στα κτήματά του και έκτοτε αγνοείται

23:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις 95-78: Το σοκ με τον Έβανς «πάγωσε» τα χαμόγελα (βίντεο)

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Να αποσύρει την απαράδεκτη δήλωσή του για τα «εγκλήματα τιμής»

22:51LIFESTYLE

Αίθρα Λυκουρέζου: Ο απολογισμός για τα 47α γενέθλιά της - «Με αφορά ο δρόμος της ψυχής»

22:48ΜΠΑΣΚΕΤ

ΣΟΚ με Έβανς: Τραυματίστηκε, αποχώρησε υποβασταζόμενος και πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις

22:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο νικητής στις επόμενες εκλογές» - Τι είπε για την οπλοκατοχή στην Κρήτη

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: «Τον απειλούσαν για 250 ευρώ» - Τι καταγγέλλει  ο πατέρας του 15χρονου που δέχτηκε επίθεση από κουκουλοφόρους

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Ελεύθερος ο 25χρονος που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια του 3,5 ετών νήπιου

22:15TRAVEL

Σε αυτό το χωριό της Βρετανίας θα νιώσεις τη «μαγεία» του Χάρι Πότερ

22:07ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Η δημοσιοποίηση των email του Έπσταϊν αποτελεί «πλαστή αφήγηση» για τον πρόεδρο των ΗΠΑ - «Παγίδα που έστησαν οι Δημοκρατικοί», λέει ο Τραμπ

22:07ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέμπη: «Φεύγουν» κλήσεις σε απολογία για Τριαντόπουλο, Αγοραστό κι 6 ακόμη

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Το «μαύρο κουτί» του μοιραίου C-130 θα αποκαλύψει τα αίτια της τραγωδίας;

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Κύθνος: Έρευνες για τον εντοπισμό κυβερνήτη ιστιοφόρου που εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο

21:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κόλπος του Ρεύματος κοντά στην κατάρρευση - Επιστήμονες προειδοποιούν για νέα εποχή παγετώνων

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Η Amazon κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τις «κούκλες του σεξ» που μοιάζουν με παιδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Σύλληψη 23χρονου για την βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

19:19ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Πυκνό μυστήριο με τον θάνατο του 27χρονου - Σκότωσαν λάθος άνθρωπο; Το όνομά του είναι ίδιο με το όνομα ατόμου με σοβαρή ποινική δραστηριότητα

17:45LIFESTYLE

«Καταπέλτης» ο Κώστας Τσουρός για Λιάγκα και Λεμπιδάκη – Τι συμβαίνει

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν οι Ιταλοί μετεωρολόγοι - Καταρρέει ο πολικός στρόβιλος

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

19:32ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Ανατροπή στην υπόθεση του θανατηφόρου ξυλοδαρμού - Έφεση από τον εισαγγελέα

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: Νεαρός κατάπιε αμάσητο μπέργκερ - «Θα σωθεί με ένα θαύμα», λέει ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:27ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συνελήφθη ο Akon επειδή οδηγούσε ενώ είχε λήξει η άδεια οδήγησής του

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

21:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Ρομά εισέβαλλαν στο σπίτι 24χρονου, τον χτύπησαν και τον έβαλαν σε ΙΧ

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: «Τον απειλούσαν για 250 ευρώ» - Τι καταγγέλλει  ο πατέρας του 15χρονου που δέχτηκε επίθεση από κουκουλοφόρους

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Καταδικάστηκε η εικαστικός που είχε στήσει ενέδρα και τραυμάτισε δύο άτομα

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Όλες οι πληρωμές έως 14 Νοεμβρίου - Νέα ημερομηνία για το επίδομα 250 ευρώ

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κόλπος του Ρεύματος κοντά στην κατάρρευση - Επιστήμονες προειδοποιούν για νέα εποχή παγετώνων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ