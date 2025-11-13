Λάρισα: Πώς έγινε η τραγωδία με την 49χρονη - «Ήταν μόνη της στο κατάστημα, ήταν ακαριαίο»

Συγκλονισμένη είναι η Λάρισα και η τοπική κοινωνία του Δαμασίου από το εργατικό δυστύχημα που διαδραματίστηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου μεταξύ 07:00 και 07:30 σε φούρνο του χωριού, με αποτέλεσμα η 49χρονη ιδιοκτήτρια να χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb η γυναίκα φορούσε φουλάρι, το οποίο μπλέχτηκε στην «πλαστική», μηχάνημα το οποίο υπάρχει σε κάθε φούρνο και βοηθά στο να παρασκευαστεί το ψωμί. Το φουλάρι «έγινε θηλιά στο λαιμό της», με αποτέλεσμα να χάσει με αυτόν τον τρόπο τη ζωή της.

Ο πρόεδρος της συντεχνίας αρτοποιών Λάρισας, Αλέξανδρος Γκούλιος μιλώντας στο Newsbomb αναφέρει πως η 49χρονη ιδιοκτήτρια «ήταν μόνη της στο κατάστημα» την ώρα που το φουλάρι της πιάστηκε στην «πλαστική» και τονίζει πως αν ήταν κάποιος άλλος στο κατάστημα μαζί της πιθανότατα η τραγωδία θα είχε απετραπεί.

«Ήταν η κακιά στιγμή λέει», ενώ τονίζει πως εξαιτίας της δύναμης με την οποία γυρνάει η πλαστική προκειμένου να παρασκευαστεί το ψωμί ο θάνατος της «ήταν ακαριαίος. Δεν προλαβαίνεις να αντιδράσεις».

