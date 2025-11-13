Λάρισα: Πιθανόν από το φουλάρι έχασε τη ζωή της η 49χρονη εργαζόμενη - «Έγινε θηλιά στο λαιμό της»

Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της την ώρα που προσπαθούσε να ζυμώσει ψωμί 

Δεν χωράει ανθρώπινος νους την τραγωδία που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου σε φούρνο στη Λάρισα. Μια 49χρονη γυναίκα, εργαζόμενη στον φούρνο, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως η γυναίκα την ώρα που ζύμωνε το ψωμί μπλέχτηκε σε μηχάνημα - πιθανότατα πιάστηκαν τα μαλλιά της - με αποτέλεσμα να πνιγεί και να βρει τραγικό τέλος.

Ωστόσο πληροφορίες του Newsbomb από το χωριό Δαμάσι στη Λάρισα όπου συνέβη το τραγικό δυστύχημα, διευκρινίζουν πως πιθανότατα η γυναίκα φορούσε φουλάρι, το οποίο μπλέχτηκε στην «πλαστική», μηχάνημα το οποίο υπάρχει σε κάθε φούρνο και βοηθά στο να παρασκευαστεί το ψωμί. Το φουλάρι «έγινε θηλιά στο λαιμό της», με αποτέλεσμα να χάσει με αυτόν τον τρόπο τη ζωή της.

Παρά την άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων της και την επέμβαση του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Πληροφορίες αναφέρουν πως ήταν παντρεμένη, μητέρα δύο ενήλικων παιδιών, μιας γιατρού και ενός πυροσβέστη.

