Τραγωδία σε φούρνο στη Λάρισα: 49χρονη σκοτώθηκε όταν τα μαλλιά της μπλέχτηκαν στο ζυμωτήριο

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο Δαμάσι στη Λάρισα όταν 49χρονη εργαζόμενη σε φούρνο της περιοχής βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια της εργασίας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr η άτυχη γυναίκα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα του φούρνου όπου εργαζόταν. Παρά την άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων της και την επέμβαση του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο, η γυναίκα δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές.

«Το φουλάρι έγινε θηλιά στο λαιμό της»

Παρά την αρχική εκδοχή πως τα μαλλιά της γυναίκας μπλέχτηκαν σε μηχάνημα με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της, καλά πληροφορημένες πηγές του Newsbomb από το Δαμάσι στη Λάρισα ξεκαθαρίζουν πως η γυναίκα φορούσε φουλάρι το οποίο μπλέχτηκε στην πλαστική - μηχάνημα το οποίο υπάρχει σε κάθε φούρνο και βοηθά στο να παρασκευαστεί το ψωμί - με αποτέλεσμα να «γίνει θηλιά στο λαιμό της» και να αφήσει με αυτόν τον τρόπο την τελευταία της πνοή.

Η 49χρονη αφήνει πίσω της τον σύζυγό της, καθώς και δύο παιδιά.

Διαβάστε επίσης