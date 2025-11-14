Σύμη: Ενισχύεται η υγειονομική ασφάλεια του νησιού με μόνιμο πλωτό ασθενοφόρο

Η Σύμη διανύει το δεύτερο καλοκαίρι της αισθανόμενη ασφάλεια, χάρη στην απόκτηση ενός πλωτού ασθενοφόρου.

Όπως εξηγεί ο Νικήτας Γρύλλης, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, η υγειονομική ασφάλεια στο νησί ενισχύεται σημαντικά με ένα μόνιμα εγκαταστημένο ασθενοφόρο.

Η παρουσία του είναι κρίσιμη, καθώς ο πληθυσμός της Σύμης πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες και παράλληλα οι δύσκολες καιρικές συνθήκες του χειμώνα καθιστούν συχνά δυσχερή τη μεταφορά ασθενών με συμβατικά μέσα.

Το πλωτό ασθενοφόρο διασφαλίζει πλέον την άμεση και ασφαλή διακομιδή, ανεξαρτήτως εποχής και συνθηκών.

«Το λιμεναρχείο παρέλαβε και έθεσε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα ένα ασθενοφόρο το οποίο θα έχει βάση και θα βρίσκεται μόνιμα στο νησί. Άρτια εξοπλισμένο και με το αναγκαίο προσωπικό, λιμενικών και μελών του ΕΚΑΒ ειδικευμένο για διασώσεις για άμεση αντιμετώπιση και διακομιδή των ασθενών».

«Η προσπάθεια τελεσφόρησε με την τελευταία επίσκεψη του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια στο νησί, ο οποίος κήρυξε την επιχειρησιακή του ενεργοποίηση, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο», όπως είπε ο κ. Γρύλλης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Διαχρονικά το λιμενικό στηρίζει τις διακομιδές του ΕΚΑΒ, αλλά αυτές εκτελούντο με τα κοινά σκάφη. Τώρα το ασθενοφόρο- σκάφος είναι ειδικό για να μεταφερθεί ένας ασθενής στην Ρόδο σε 30 λεπτά, έχοντας λάβει κατά την διαδρομή την κατάλληλη ιατρική-υγειονομική βοήθεια.

«Ότι έχει να κάνει με την υγεία μόνο θετικά το βλέπουμε», ανέφερε ο κ. Γρύλλης, βλέποντας την επόμενη περίοδο με αισιοδοξία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

