Η Ρόδος και η Σύμη στο επίκεντρο του φινλανδικού τουρισμού

Ισχυρή προώθηση στη φινλανδική αγορά και επέκταση της τουριστικής σεζόν εξασφάλισαν η Ρόδος και η Σύμη, φιλοξενώντας δημοσιογράφους από το φινλανδικό τουριστικό περιοδικό Mondo (έντυπη και διαδικτυακή έκδοση) από τις 22 έως τις 29 Οκτωβρίου 2025.

Το press trip διοργανώθηκε από την Υπηρεσία ΕΟΤ Σκανδιναβίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Ρόδου-PROTOUR και τον Δήμο Σύμης, με σαφή στόχο την προβολή των δύο προορισμών κατά τους μήνες εκτός της καλοκαιρινής περιόδου.

Από τη μεσαιωνική πόλη στα εργαστήρια σφουγγαριών

Ο αρχισυντάκτης του Mondo, Pekka Hiltunen, και η φωτογράφος, Heli Sorjonen, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις πολλαπλές όψεις των νησιών:

Στη Ρόδο , περιηγήθηκαν στη μεσαιωνική πόλη και στη Λίνδο, επισκέφθηκαν παραδοσιακά χωριά, συμμετείχαν σε μαθήματα ζαχαροπλαστικής και οινογευσίας, ενώ παρακολούθησαν και την παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου.

Στη Σύμη, το πρόγραμμα περιλάμβανε επισκέψεις σε μοναστήρια, μονοήμερη κρουαζιέρα σε απρόσιτες παραλίες και επίσκεψη σε εργαστήριο σφουγγαριών, όπου ενημερώθηκαν για την τέχνη της σπογγαλιείας, ένα αναπόσπαστο στοιχείο της τοπικής ταυτότητας.

Μεγάλη αναγνωσιμότητα στη Φινλανδία

Η προβολή αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο, καθώς το περιοδικό Mondo διαθέτει αναγνωστικό κοινό που αγγίζει τα 70.000 άτομα στην έντυπη μορφή του, ενώ η ιστοσελίδα του καταγράφει 500-600 χιλιάδες επισκέπτες ανά εβδομάδα.

Τα ολοκληρωμένα ταξιδιωτικά ρεπορτάζ για τη Ρόδο και τη Σύμη προβλέπεται να δημοσιευθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενισχύοντας την εικόνα των Δωδεκανήσων στη φινλανδική αγορά ενόψει της νέας τουριστικής σεζόν.

Διαβάστε επίσης